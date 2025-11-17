 DNOTICIAS.PT
ASAE desmantela unidade ilegal de engarrafamento de vinho do Douro em Vila Real

Fotos ASAE
Fotos ASAE

Uma unidade ilegal de engarrafamento de vinho do Douro foi desmantelada em Vila Real, anunciou hoje a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) que apreendeu garrafas, rótulos e instaurou um processo-crime por usurpação de denominação de origem.

Em comunicado, a ASAE disse que realizou uma operação de fiscalização numa unidade de engarrafamento, comercialização e exportação de vinhos, onde foi detetada uma parede dissimulada e falsa que escondia uma zona onde era efetuado o engarrafamento e distribuição de vinhos de Denominação de Origem Controlada (DOC) Douro e onde estavam armazenadas garrafas de vinho preparadas para serem rotuladas ilegalmente.

Em consequência, esta unidade ilegal foi desmantelada e foram apreendidas 1.326 garrafas de vinho "para serem indevidamente rotuladas" como vinhos reserva DOC Douro, bem como 12.000 rótulos com indicação de reserva DOC Douro.

A ASAE referiu que foi ainda instaurado um processo-crime pela prática do crime de usurpação de denominação de origem e que os factos foram comunicados ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP).

A operação contou com o apoio técnico do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) sobre a origem dos vinhos.

Realizada pela Brigada Especializada de Práticas Fraudulentas da Unidade Regional do Norte da ASAE, a operação visou o combate às práticas fraudulentas de vinhos com Denominação de Origem Protegida (DOP), DOC e Indicação Geográfica Protegida (IGP), no concelho de Vila Real.

Segundo a ASAE, o objetivo foi "a salvaguarda da autenticidade e da qualidade dos vinhos da região, assegurando o rigor em todas as fases da produção, embalamento, distribuição e comercialização, garantindo que os produtos respeitem as origens geográficas declaradas".

O setor vitivinícola é um dos que, segundo aquele órgão de polícia criminal, tem maior relevância na economia nacional, pelo que garantiu que continuará a reforçar ações de inspeção neste setor, no combate a práticas fraudulentas e enganosas, em todo o território nacional e em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos.

