Morreram os dois homens baleados no Montijo

Os dois homens que foram hoje baleados num restaurante no Montijo, no distrito de Setúbal, morreram, disse à agência Lusa fonte da GNR.

"As duas vítimas foram transportadas para o hospital do Barreiro e já foi dentro da unidade hospitalar que foram declarados os óbitos", especificou a mesma fonte.

A fonte do Comando Geral da GNR acrescentou que ainda estão na fase de identificação das vítimas e da determinação das idades, pelo que não soube precisar qual o grau de familiaridade entre ambas.

Os dois homens foram baleados no restaurante perto das 20:00 e transportados para o hospital em manobras de reanimação, por volta das 20:45, revelaram as autoridades.

Contactada anteriormente pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR revelou que as duas pessoas baleadas "são dois homens, que são familiares", enquanto o suspeito dos disparos com a arma de fogo "é também um homem, que terá um relacionamento de trabalho com as vítimas".