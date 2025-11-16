Dois homens baleados no Montijo e transportados para hospital

Dois homens foram hoje baleados num restaurante no Montijo, no distrito de Setúbal, perto das 20:00, e estavam a ser transportados para o hospital, em manobras de reanimação, por volta das 20:45, revelaram as autoridades.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal disse à agência Lusa que o alerta para a ocorrência foi dado às 19:55, encontrando-se as vítimas "em paragem cardiorrespiratória" e a ser alvo de "manobras de suporte avançado de vida".