Pelo menos 21 mortos num acidente de autocarro no Equador
Pelo menos 21 pessoas morreram depois de um autocarro de passageiros ter caído para uma ravina no Equador no domingo, anunciaram hoje as autoridades locais.
O veículo caiu num precipício quando viajava numa estrada que liga as cidades de Guaranda e Ambato, no centro do país.
"O número de vítimas (...) eleva-se infelizmente a 21 mortos e 40 feridos", declarou o serviço de emergência equatoriano numa mensagem enviada à imprensa.
As autoridades, que ainda não se pronunciaram sobre as causas do acidente, tinham inicialmente indicado 12 mortos e 10 feridos no domingo à noite.
No Equador, uma pessoa morre a cada quatro horas num acidente rodoviário, uma das principais causas de morte neste país sul-americano, segundo a Agência Nacional de Tráfego Rodoviário.
Em 2024, foram registados mais de 21.000 acidentes rodoviários, dos quais resultaram cerca de 2.300 mortos e 18.000 feridos.