'Cartografia Sensorial Urbana' propõe olhar atento sobre a cidade

Na próxima quinta-feira, 20 de Novembro, pelas 18 horas, a Porta 33, no Funchal, promove o evento 'Cartografia Sensorial Urbana', que pretende ser um olhar atento sobre a cidade através das experiências sensoriais e afectivas de um grupo de mulheres.

Um 'press release' dá conta que através de práticas artísticas como desenho de observação e fotografia, estas mulheres percorrem alguns espaços culturais do Funchal, criando um diário gráfico colaborativo que será apresentado ao público.

"Trata-se de um trabalho desenvolvido no âmbito do programa ATOS, uma iniciativa do Teatro Nacional D. Maria II e Fundação Calouste Gulbenkian, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e com o apoio da Associação Presença Feminina", refere.

Através de práticas artísticas como o desenho de observação e a fotografia, estas mulheres foram convidadas a documentar as suas percepções sensoriais de alguns espaços da cidade do Funchal, como o Museu A Cidade do Açúcar, o Teatro Baltazar Dias, o Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente's, a Quinta Vigia e o Monte Palace Madeira. Essas experiências foram traduzidas em mapas afetivos, derivas urbanas e narrativas coletivas que revelam camadas invisíveis da cidade.

O resultado deste processo é um diário gráfico colaborativo — um documento vivo que materializa essas cartografias sensoriais, onde desenhos, memórias e percepções destas mulheres ficam registados e podem circular, inspirar e provocar novos olhares.

"A Cartografia Sensorial Urbana é um convite para desacelerar, perceber, sentir e partilhar. É uma forma de resistência poética à invisibilidade das experiências quotidianas, especialmente daquelas que vêm de longe", lê-se ainda.