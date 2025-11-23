Chega congratula-se com aumento do subsídio de patrulha para PSP e GNR

O grupo parlamentar do Chega na Assembleia da República veio, hoje, a público congratular-se com a aprovação do aumento do subsídio de patrulha para os profissionais da PSP e da GNR.

A proposta tinha sido chumbada na segunda-feira, na votação da Comissão de Orçamento e Finanças, mas o PS voltou a levar o assunto a plenário, na sexta-feira. A medida acabaria por ser viabilizada, depois de o Chega mudar o sentido de voto.

Numa nota remetida às redacções este sábado, o partido sublinha que este aumento era “uma justiça há muito adiada”, lembrando que o suplemento não era actualizado desde 2009.

Segundo a proposta aprovada, o suplemento de patrulha da GNR subirá, em 2026, para 84,13 euros, no caso dos guardas, e para 90,03 euros, no caso dos sargentos. No ano seguinte, os valores aumentarão para 109,13 euros e 115,03 euros, respetivamente.

Já na PSP, o suplemento de patrulha subirá, em 2026, dos atuais 59,13 euros para 84,13 euros, para agentes, e de 65,03 euros para 90,03 euros, para chefes. Em 2027, aumentará, respetivamente, para 109,13 euros e 115,03 euros.

A partir de 2028, o suplemento passa a ser atualizado anualmente de acordo com o índice de preços no consumidor. No caso das categorias mais baixas da PSP e da GNR, o aumento representa cerca de 25 euros mensais.

Para o deputado Francisco Gomes, eleito pelo círculo da Madeira, a aprovação da medida representa “um passo importante”, mas “está longe de resolver todas as injustiças acumuladas ao longo de anos de desvalorização”.

O deputado destaca que “PSP e GNR continuam a enfrentar condições de trabalho difíceis, carreiras desvalorizadas, esquadras e postos degradados e falta de meios humanos e materiais” e insiste que esta medida representa apenas “o início do que deve ser uma revisão profunda da política de segurança interna”.