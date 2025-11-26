Mercado imobiliário madeirense cresce mesmo com subida dos preços

A Madeira continua a afirmar-se como um mercado relevante para o sector imobiliário, mesmo num contexto de subida generalizada dos preços da habitação, revela o mais recente relatório da RE/MAX, maior rede imobiliária a operar em Portugal.

No 3.º trimestre do ano, a RE/MAX informa que intermediou na Região Autónoma da Madeira a compra, venda e arrendamento de dezenas de imóveis, incluindo apartamentos e moradias, reforçando a confiança de famílias e investidores na marca. O crescimento da equipa comercial na Região, em linha com a expansão da rede, contribuiu para a consolidação da liderança da RE/MAX nas ilhas.

Segundo dados da empresa, a Madeira registou um aumento de 18% no preço mediano por metro quadrado, com destaque para os apartamentos, cujo valor subiu 24% face ao período homólogo. Embora estes valores se refiram ao mercado de compra e venda, a RE/MAX indica que o arrendamento na Madeira registou aumentos ainda mais significativos, o que conduziu ao afastamento de alguma procura e a uma redução ligeira das transações, ao mesmo tempo que aumentou o peso dos negócios de compra e venda de 77% para 83%.

Este fenómeno reflectiu-se na dinâmica das transacções, com o peso das moradias a crescer de 21% para 27%, enquanto os terrenos ganharam relevância, passando de 18% para 30%, apenas atrás dos apartamentos, que representaram 37% das transacções.

A tipologia de imóveis mais procurada continua a ser os apartamentos T1 e T2, seguidos pelas moradias T3. Já no que toca às nacionalidades dos compradores, os clientes nacionais aumentaram a sua presença, passando de 61% para 70%, enquanto os alemães se destacaram entre os compradores internacionais, ultrapassando franceses e outros mercados.

"A rede RE/MAX intensificou a sua presença nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, reforçando a liderança indiscutível do mercado. As perspectivas não poderiam ser outras, senão muito positivas, atendendo à conjuntura do mercado actual e ao crescente interesse de famílias e investidores pela rede RE/MAX como sua marca de eleição", frisou Beatriz Rubio, CEO da RE/MAX Portugal.