Alterações temporárias à circulação rodoviária na Rua das Hortas e na Rua Pedro José de Ornelas

A Câmara Municipal do Funchal informa que, por motivo de trabalhos de pavimentação na Rua das Hortas e na Rua Pedro José de Ornelas, serão implementadas as seguintes alterações temporárias à circulação rodoviária:

Dia 26 de Novembro, quarta-feira:

Fica condicionada a circulação rodoviária a uma via de trânsito na Rua Pedro José de Ornelas, junto ao Colégio de Santa Teresinha e ao Centro de Convívio de Santa Luzia, permitindo-se a circulação alternada em ambos os sentidos, sob coordenação da Polícia de Segurança Pública;

Mantém-se a interrupção à circulação rodoviária na Rua das Hortas, no segmento compreendido entre a Rua do Pina e a Rua Elias Garcia.

Dia 27 de Novembro, quinta-feira:

Mantém-se a interrupção à circulação rodoviária na Rua das Hortas, no segmento compreendido entre a Rua do Pina e a Rua Elias Garcia.

Dia 28 de Novembro, sexta-feira:

Fica interrompida a circulação rodoviária na Rua Pedro José de Ornelas, junto ao Colégio de Santa Teresinha e ao Centro de Convívio de Santa Luzia.

Alternativas rodoviárias:

No sentido descendente:

Veículos pesados: deverão circular pela Rua Nova Pedro José de Ornelas, Rua do Comboio e seguir em direção à Rua 31 de Janeiro;

Veículos ligeiros: poderão circular até à Rua do Vale Formoso e seguir pela Rua de Santa Luzia ou Rua Eng.º Francisco Perry Vidal.

No sentido ascendente:

Rua do Comboio, Rua Eng.º Francisco Perry Vidal, Rua do Vale Formoso e retomar a Rua Pedro José de Ornelas;

Rua do Comboio, Rua Nova Pedro José de Ornelas e retomar a Rua Pedro José de Ornelas;

Via 25 de Abril, Rua Dr. Pestana Júnior, Rua D. Ernesto Sena de Oliveira e retomar a Rua Pedro José de Ornelas.

Durante o dia 28, a circulação na Rua Pedro José de Ornelas, no segmento entre o Colégio de Santa Teresinha e a Rua do Vale Formoso, será permitida apenas a residentes e a veículos com destino ao Colégio de Santa Teresinha, devendo, à saída, os condutores seguir pela Rua do Vale Formoso ou subir a Rua Pedro José de Ornelas.

Outras informações

É expressamente proibido o estacionamento de veículos na zona de intervenção, na respetiva envolvente imediata e ao longo do percurso alternativo definido para os transportes públicos e demais veículos pesados;

O acesso e saída de residências, garagens e parques de estacionamento serão assegurados em conformidade com o desenvolvimento dos trabalhos;

Agradece-se a compreensão dos condutores pelos eventuais transtornos causados, apelando-se à colaboração no cumprimento da sinalização existente no local e das instruções transmitidas pelos agentes da Polícia de Segurança Pública;

Os horários de funcionamento e os percursos alternativos dos transportes públicos deverão ser consultados no website https://siga.madeira.gov.pt/;

Para mais informações sobre alterações à circulação rodoviária, poderá ser consultada a plataforma https://infomobilidade.funchal.pt/.