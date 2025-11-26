PS quer saber de Albuquerque concorda com o pacote laboral de Montenegro

"Concorda com a reforma laboral do governo de Luís Montenegro e com o ataque nunca antes visto aos trabalhadores e que abre a porta à precariedade", perguntou Isabel Garcês.

A deputada socialista confrontou Miguel Albuquerque com a situação dos trabalhadores madeirenses que têm rendimentos mensais inferiores à média nacional, com vínculos precários.

"Trabalhar não é suficiente para ter uma vida digna", afirma a deputada socialista que refere o risco de pobreza e os preços elevados da habitação.