ADN afirma que novo pacote laboral é "um atentado às famílias"

O ADN considera que o novo pacote laboral, pela "mão do PSD/CDS", é "um verdadeiro atentado aos direitos dos trabalhadores". O partido lamenta esta proposta numa altura em que temos uma das taxas de natalidade mais baixas da Europa, pois tal vai acentuar o Inverno demográfico.

Num comunicado enviado à imprensa, o ADN aponta que estas medidas vão aumentar a precariedade, a insegurança, a desigualdade e "conduzirão inevitavelmente à bancarrota da Segurança Social". "Consequentemente, sem sustentabilidade da Segurança Social as pensões e dignidade dos nossos idosos estão em risco", indica Carolina Martins.

A militante do ADN considera que este pacote representa um retrocesso social e jurídico com a "facilitação do despedimento, mesmo sem provas e testemunhas, o que fragiliza a protecção contra abusos patronais e mina o princípio constitucional da segurança no trabalho" e um "retrocesso no exercício da parentalidade, colocando entraves ao direito da conciliação entre a vida profissional e familiar, um pilar essencial de uma sociedade justa equilibrada e que precisa de crianças".

"Defendemos que é urgente que trabalhadores, sindicatos e a sociedade civil se unam na defesa dos direitos laborais, da equidade e da justiça social", afirma.