Marques Mendes acredita que haverá acordo entre Governo e UGT na lei laboral

O candidato presidencial Luís Marques Mendes afirmou hoje que acredita que haverá um acordo entre a central sindical UGT e o Governo em relação à reforma da lei laboral, considerando que foram dados sinais importantes na quarta-feira.

Apesar de considerar inevitável que se realize a greve geral convocada pelas duas centrais sindicais (UGT e CGTP) para 11 de dezembro, o ex-presidente do PSD considerou que poderá haver acordo, no futuro, entre UGT e Governo em relação à reforma da lei laboral.

"O mais importante é fazer-se uma reforma com um acordo social, e com um acordo envolvendo a UGT, que é uma central sindical muito, muito responsável. E eu acho que estamos a caminho disso", afirmou Luís Marques Mendes, que falava aos jornalistas antes de almoçar nas cantinas azuis da Universidade de Coimbra, numa ação de pré-campanha.

O candidato presidencial, "ao contrário de toda a gente que acha que isto vai acabar em rutura", acredita que "vai acabar num acordo".

"Isto diz a minha experiência de muitos anos. Não se deixem precipitar pelo dia-a-dia, porque isto é um processo muito longo", vincou.

Para sustentar essa crença, Luís Marques Mendes apontou para a reunião de quarta-feira entre Governo e UGT, em que viu a situação "muito desanuviada", depois de ter estado "muito crispada há dez dias".

"A greve vai evidentemente acontecer, mas isso não me parece o mais dramático. O importante é manter-se espírito de diálogo e de equilíbrio mesmo depois da greve. E o dia de ontem [quarta-feira] foi um grande sinal", afirmou.

Para Marques Mendes, o facto de a UGT ter pedido mais tempo para analisar as propostas do Governo e o facto de o Governo ter aceitado dar mais tempo mostra que as duas partes estão interessadas no diálogo e na negociação.

"O dia de ontem ajudou a desanuviar o ambiente. E eu acho que nas próximas semanas vamos ter outros dias de desanuviamento", disse.

A greve convocada pelas duas centrais sindicais surge em reação à proposta de reforma à lei laboral por parte do Governo, que propõe o aumento da duração dos contratos a prazo, o regresso do banco de horas individual, o fim do travão à contratação externa após despedimentos, a revisão das licenças parentais e reforço dos serviços mínimos obrigatórios em caso de greve, entre outras alterações propostas.

Questionado pelos jornalistas sobre a formalização do apoio do CDS-PP à sua candidatura, Marques Mendes mostrou-se satisfeito, mas vincou -- tal como o tinha feito quando recebeu o apoio do PSD - que é um candidato "independente, suprapartidário".

Já sobre as buscas na TAP, o candidato a Presidente da República considerou normal que haja investigações sobre processos em que há suspeitas, mas criticou o facto de se estar a investigar "matéria que ocorreu há dez anos ou mais".

"A justiça não pode funcionar assim, com dez ou 12 anos de atraso. É por isso que o Presidente da República tem que ajudar a construir um pacto para a Justiça, para alterar estas situações", disse, considerando inaceitável que haja investigações mais de uma década depois dos factos terem ocorrido.