Rússia ataca Norte, Sul e Leste da Ucrânia e atinge sete locais

A Rússia atacou na sexta-feira à noite o norte, sul e leste da Ucrânia com um míssil balístico e 104 drones de ataque, que atingiram sete locais, informou a Força Aérea ucraniana no seu boletim diário.

As forças russas lançaram um Iskander-M da península ocupada da Crimeia e drones do tipo Shahed e Gerbera, além de outros tipos, de várias regiões russas e das ocupadas Crimeia e Donetsk.

Um total de 65 drones eram Shahed de tecnologia iraniana.

As defesas aéreas conseguiram abater 89 drones inimigos do tipo Shahed e Gerbera, bem como outros tipos, no norte, sul e leste do país.

No entanto, 13 impactos de drones de ataque foram registados em seis locais, bem como um míssil balístico num local, admitiu a Força Aérea.