Trump vai reunir-se com Xi na próxima quinta-feira na Coreia do Sul

O Presidente norte-americano, Donald Trump, vai reunir-se com o homólogo chinês, Xi Jinping, a 30 de outubro na Coreia do Sul, à margem de uma cimeira dos países da Ásia e Pacífico (APEC), anunciou hoje a Casa Branca.

Trump tinha deixado em dúvida a realização de tal encontro, num contexto de tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China.

Na quarta-feira, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, afirmou, antes de se deslocar à Malásia para um encontro com o homólogo chinês antes da cimeira entre Donald Trump e Xi Jinping, que os Estados Unidos poderão impor restrições às exportações chinesas, devido à política das chamadas terras raras de Pequim, mas que, se o fizerem, será em coordenação com os membros do G7 (grupo das sete economias mais industrializadas do mundo).