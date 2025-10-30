Cimeira Xi-Trump recebida com optimismo cauteloso na China

O encontro de hoje entre Donald Trump e Xi Jinping contribuiu para estabilizar as relações entre os Estados Unidos e a China, consideraram analistas, embora a prudência continue presente nas ruas de Pequim.

O Presidente norte-americano, sorridente, qualificou as conversações realizadas na Coreia do Sul como um "grande sucesso", enquanto o líder chinês destacou os consensos alcançados em várias questões.

O encontro foi acompanhado com atenção após meses de guerra comercial que perturbou os mercados e as cadeias de abastecimento, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

O professor na Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura, Dylan Loh, considerou o encontro notável por ter permitido abordar uma série de litígios de longa data, assim como questões mais recentes.

"Os comentários conciliatórios de ambos os líderes são importantes, pois mostram que há margem para voltar a uma relação mais normal", afirmou Loh.

A decisão chinesa de suspender certas restrições à exportação de terras raras "foi milagrosa", comentou Lim Tai Wei, professor na Universidade Soka, no Japão.

Lim considerou que o alívio das tarifas por parte de Washington relacionadas com a questão da droga fentanil "também ajudou bastante" para que o sucesso da cimeira.

O tom de Xi Jinping com Donald Trump foi "resolutamente construtivo", considerou a analista da Economist Intelligence Unit (EIU) Yue Su.

"Mesmo que a rivalidade estrutural persista, (...) ambos os líderes parecem dispostos a encontrar um terreno comum e a estabilizar a relação", acrescentou.

Residentes em Pequim ouvidos pela AFP nas ruas da capital chinesa disseram esperar impactos concretos do diálogo entre Xi e Trump.

O encontro melhorou as relações entre os dois países, que estavam "muito tensas", disse Ma Ning, gerente de um ginásio.

"Boas relações entre as duas partes são benéficas para a China", referiu Ma, que espera que a reunião dos dois líderes dinamize a "economia estagnada" do país.

"Mesmo não tendo havido um acordo completo, pelo menos a curto prazo, a suspensão do aumento das tarifas é um progresso", comentou Yan, um trabalhador do setor dos 'media' de 35 anos.

Yan aguarda por uma redução dos preços dos bens de consumo após a diminuição das tarifas, mas admitiu temer que a personalidade instável de Trump comprometa soluções de longo prazo.

Vários analistas notaram a ausência de alguns temas das conversações entre os dois líderes.

O próprio Donald Trump afirmou que a questão de Taiwan, ilha governada por um sistema democrático e reivindicada por Pequim, não foi abordada.

Antes do próximo encontro, que Trump disse que ocorrerá em abril, em Pequim, as negociações sino-americanas deverão entrar numa fase mais delicada, admitiu Yue Su.

"Questões como Taiwan, o acesso ao mercado e a segurança nacional vão testar a real disposição de ambas as partes para ceder", disse a analista da EIU.

Um dos países poderá ainda, em algum momento, voltar atrás nas decisões anunciadas hoje, alertou Chong Ja Ian, da Universidade Nacional de Singapura.

"Existe sempre o risco de que uma ou ambas as partes recuem na sua posição, ou acusem a outra de não agir de boa-fé", afirmou Chong.

"Já vimos isto (...) nos últimos anos, porque Donald Trump parece preferir negociar e renegociar para manter os interlocutores numa posição de fraqueza", acrescentou.

Xi e Trump reuniram-se à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), que começa na sexta-feira em Gyeongju, a cerca de 76 quilómetros de Busan, a cidade sul-coreana onde se realizou o encontro entre os dois líderes.

O líder chinês permanecerá na Coreia do Sul para participar cimeira da APEC, enquanto o homólogo norte-americano viajou em seguida de regresso a Washington.