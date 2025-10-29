Marta Freitas questiona a "transparência" na atribuição de habitações

Marta Freitas fez a primeira pergunta da bancada socialista a Miguel Albuquerque e lembrou que a habitação que está a ser construída, na Região, resulta do programa 'Primeiro Direito', do governo do PS e do PRR, "negociado pelo governo socialista em Bruxelas".

A deputada do PS questiona a "transparência" na atribuição de habitações e apoios dos programas em vigor.

Marta Freitas considera que o Governo Regional poderia ser muito mais ambicioso e deveria ser mais "transparente" no processo.