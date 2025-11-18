Governo encara buscas na TAP "com normalidade" e garante colaboração com autoridades

O Ministério das Infraestruturas e Habitação disse hoje encarar "com normalidade" as diligências da Polícia Judiciária relacionadas com a privatização da TAP em 2015 e garantiu toda a colaboração com as autoridades.

"Não nos compete comentar processos ou diligências judiciais, mas antes encará-los com normalidade", afirmou o Ministério liderado por Miguel Pinto Luz, em comunicado, acrescentando que "toda a colaboração com as autoridades competentes será garantida e o Estado português continuará a assegurar que o processo decorra com integridade".

O Governo apontou ainda que o processo de privatização da companhia finalizado em 2015, altura em que Miguel Pinto Luz era secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, "foi escrutinado pelo Tribunal de Contas e pela Assembleia da República, através de uma Comissão Parlamentar de Inquérito", considerando este exercício "essencial num Estado de Direito" que deve ser encarado "como elemento essencial de uma democracia saudável e moderna".