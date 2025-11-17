Morre aos 82 anos artista brasileiro Jards Macalé

O músico, cantor e compositor Jards Macalé morreu hoje aos 82 anos de idade, anunciou a sua assessoria em comunicado do artista autor do sucesso "Vapor Barato".

"Jards Macalé nos deixou hoje. Chegou a acordar de uma cirurgia cantando 'Meu Nome é Gal', com toda a energia e bom humor que sempre teve", lê-se nas redes sociais do artista brasileiro.

"Cante, cante, cante. É assim que sempre lembraremos do nosso mestre, professor e farol de liberdade", acrescenta-se.

De acordo com a TV Globo, Macalé morreu no hospital no qual estava internado no Rio de Janeiro, onde tratava de problemas pulmonares, tendo sofrido uma paragem cardíaca.

Em comunicado, o Ministério da Cultura do Brasil manifestou "profundo pesar" pela morte de Jards Macalé, um "artista fundamental para a música brasileira e figura incontornável da vanguarda cultural do país" que "ao longo de mais de cinco décadas de trajetória, transitou por géneros, linguagens e movimentos, colaborou com alguns dos maiores nomes da cultura nacional e deu ao público canções que atravessaram o tempo, sempre preservando a sua integridade estética e sua postura crítica".

"Sua contribuição para a arte brasileira segue como património imaterial, vivo e inspirador", frisou o Governo brasileiro.