Recurso ao crédito cresce 30% num ano

Quase metade dos 570 milhões de euros contraídos pelos madeirenses destinou-se à compra de habitação, cujo número de contratos aumentou 27% em 2024. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 15 de Outubro.

Já o maior destaque gráfico da primeira página vai para "Desfecho do Ab Initio apontado para Dezembro". Investigadores ainda deverão regressar à Madeira antes da dedução da acusação aos implicados no alegado esquema de financiamento ilegal do PSD-M.

Neste edição sabia também que "Governo acelera lares à boleia do PRR". Lançados os concursos para estruturas residenciais para idosos em Câmara de Lobos e São Jorge. Avança também o novo campo de golfe no Porto Santo e o Governo já estuda traçado para estender via rápida até à Calheta.

"Bruxelas deve garantir helicóptero em permanência" é outra das notícias hoje em destaque. Sérgio Gonçalves invoca mecanismo europeu de Protecção Civil, no âmbito do programa ‘rescEU’.

"Depressão Cláudia coloca Madeira sob avisos" e 'fecha' a primeira página de hoje do nosso matutino.

