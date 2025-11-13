"Em 2025 emitimos 10% mais gases do que no ano do Acordo de Paris"
Bom dia. O assunto do título é uma das manchetes dos jornais nacionais e revista semanal que se publicam nesta quinta-feira, 13 de Novembro de 2025 e, claro, tem a haver com as alterações climáticas que, mais do que uma evidência, parecem ser cada vez mais uma inevitabilidade... Isto num dia em que a selecção nacional de Portugal pode consagrar a qualificação para o Mundial do próximo ano. Jogo será hoje em Dublin
Na revista Visão:
- "Crimes e perceções. Portugal está mais violento ou já nos esquecemos do tempo em que havia raptos e sequestros quase todas as semanas?"
- "'A sensação de insegurança vem de crimes banais, com violência terrível'. As memórias e os casos da inspetora Ester Silva, veterana do combate ao banditismo"
- "O que dizem os números sobre a evolução dos homicídios, furtos, violações e violência doméstica"
- "Ensaio. Bairros, políticas públicas e repressão policial"
- "Portefólio. A verdadeira vida nas prisões"
- "Cartazes. Os ciganos que levam Ventura a tribunal"
- "Se7e. Museu renascido em Bragança"
- "Sócrates. Advogados, incidentes e peripécias"
- "Darfur. Os relatos dos dias de terror"
No Correio da Manhã:
- "Casal gay compra bebé a grávida. Acusados de tráfico de pessoas e falsificação de documentos"
- "Lance de António Silva na Luz. Conselho de Arbitragem desmente Rui Costa"
- Rep. Irlanda-Portugal. Portugal quer garantir bilhete para o Mundial"
- "Autoestradas. Inflação aumenta portagens em 2,29%"
- "Processo 'Marquês'. Juíza prevê carrossel de advogados de Sócrates"
- "Mau tempo. Tempestade provoca estragos"
- "Juros a 10%. Agiotas ganham 700 mil euros com crédito ilegal"
- "Política. Guerra do ADN com avença de Joana"
- "Bispos alertam. Igreja Católica portuguesa atacada por nazis"
No Público:
- "Em 2025 emitimos 10% mais gases do que no ano do Acordo de Paris"
- "Um mês de cessar-fogo. Gaza ainda num limbo entre a guerra e a paz"
- "Tiago Oliveira [secretário-geral da CGTP]. 'Esta greve geral já está a ter sucesso'"
- "Sei Miguel (1961-2025). Trompetista, compositor, visionário do jazz de uma liberdade intransigente"
- "Carlos Cortes. Bastonário dos Médicos diz que 'é impossível melhorar o SNS cortando nas despesas'"
- "Opinião. 'António José Seguro, o medo de existir'. Manuel Carvalho escreve sobre o candidato presidencial"
- "Partidos. Apesar dos maus resultados, PS soma 21 mil novos militantes"
- "Ucrânia. Corrupção na área da energia mancha Zelensky"
No Jornal de Notícias:
- "Dívida do Estado chega a 60 milhões com passes gratuitos a bater recordes"
- "Portugal é dos países europeus que menos investem na saúde"
- "Porto. Vigilância musculada e permanente da PSP nos bairros da Pasteleira"
- "Família. 'Cuida de mim e da casa. Os homens não são bons nessas coisas'" Elogio de Ronaldo a Georgina provoca debate sobre igualdade de género"
- "Paranhos. Distúrbios causados por estudantes desesperam vizinhos"
- "Detenção. Empréstimos e juros ilegais garantiram extorsão de 700 mil euros"
- "Inquérito. Mais de dois terços dos jovens usam telemóvel à mesa"
- "Venezuela. Militares em alerta com escalada americana"
- "Mundial. Seleção à procura de carimbar apuramento na Irlanda"
- "Arbitragem. Dirigente admite que há pouca tarimba na Liga"
No Diário de Notícias:
- "Internamentos sociais já são 2342 e aumentaram 20% em dois anos"
- "Fenómenos. Prevenção de cheias 'está a ser bem executada', mas é preciso 'fazer mais'"
- "Entrevista. Ferdia Lennon: 'A invasão de Siracusa por Atenas foi tão marcante por ser um conflito entre duas democracias'"
- "Aventura. O apocalipse está na televisão"
- "Justiça. Influencer. DCIAP não ativou mecanismo legal para acelerar o inquérito"
- "Lisboa. André Moz Caldas lidera Assembleia: 'Não esperem que dê puxões de orelhas a Moedas'"
- "Imóveis. Norte assegurou até agora quase metade do valor investido em imobiliário no país"
- "Pressão. Trump insiste na cruzada contra a BBC e torna global a sua guerra aos media"
- "Futebol. Árbitros querem mexer no regulamento disciplinar para endurecer multas"
No Negócios:
- "Bolsa nacional a caminho de dividendos recorde"
- "Empresas nos grupos de IVA terão de dar mais dados ao Fisco"
- "'Adaptem-se ou ficam para trás'. O aviso de Maria Luís [Albuquerque, comissária europeia para os Serviços Financeiros e União de Poupança e Investimento] à banca"
- "Lex. Regulamentação do lóbi chega tarde, mas traz 'ganhos de transparência'"
- "Linha violeta do Metro de Lisboa volta a derrapar até final de março"
- "Ouro soma e segue e ações do setor só têm a ganhar"
- "Governo não fecha a porta a apoiar Centeno na corrida ao BCE"
No O Jornal Económico:
- "Falências caem para mínimos de dois anos"
- "Governo aposta tudo na ambição tecnológica de Portugal"
- "Mário Centeno vai ter apoio do Governo para ser vice do BCE"
- "Data centers? 'Fundamental é o preço, rentabilidade e garantia de retorno'. Marcelo Capitão, da Corum Portugal"
- "17.º unicórnio a instalar-se em Lisboa já planeia fazer 100 contratações"
- "Iberdrola | bp pulse quer duplicar rede de carregamento ultrarrápido em Portugal até 2027"
- "Portugal supera 5 mil startups e cumpre meta definida no PRR"
- "BCP chega aos 81 cêntimos e está em máximos de 10 anos"
No A Bola:
- "Irlanda-Portugal. 'Espero que me assobiem'. Cristiano Ronaldo conta com Irlanda 'igual à de Lisboa'. Capitão acredita que isso pode retirar pressão aos colegas. Quer resolver já o apuramento com uma vitória"
- "Roberto Martínez pede foco total nos dois jogos sem 'falar agora de Mundial'"
- "Benfica. Há um ano, Lage entrou melhor do que Mourinho"
- "Champions feminina. Benfica 1-1 Twente"
- "Sporting. Este já é o melhor Quenda de sempre"
- "Taça Europa feminina. Glasgow City 1-1 Sporting"
- "FC Porto. Prpic: 'Só posso elogiar Farioli'. Dragão quase sempre em casa até final do ano"
- "Arbitragem. Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem: 'Aqui ninguém rebenta ninguém'"
- "APAF propõe à Liga aumentos (e fortes) nas punições aos clubes"
- "Voleibol. Benfica faz história na Champions feminina"
No Record:
- "Irlanda-Portugal. Vitória garante apuramento já hoje"
- "'Espero que me assobiem', Ronaldo. Quer ser o único alvo dos adeptos irlandeses"
- "Benfica. Manu na Taça. Regressa após 9 meses de calvário"
- "Sporting. Leão agarra o futuro. Blopa e Felicíssimo vão renovar até 2030"
- "FC Porto. O melhor Diogo Costa de sempre. Arranque com 9 folhas limpas e 15 jogos"
- "Árbitros fartos de pressões. APAF propõe multas de 100 mil euros e perda de pontos"
- "Benfica 1-1 Twente. Primeiro ponto das águias"
- "Futebol feminino. Glasgow FC 1-1 Sporting. Qualificação decide-se em Alcochete"
E no O Jogo:
- "Irlanda-Portugal 'Tentarei ser um bom rapaz', Cristiano Ronaldo espera ser 'assobiado' e, no fim, sorrir com a festa da qualificação"
- "Arbitragem. 'Não vamos buscar árbitros estrangeiros', Luciano Gonçalves garante proteção total aos juízes nacionais"
- "FC Porto. 'Farioli acredita em mim', Prpic espreita oportunidades e não sente pressão"
- "Benfica. Concorrência para Pavlidis. Rui Costa e José Mourinho querem reforçar o ataque"