Bom dia. O assunto do título é uma das manchetes dos jornais nacionais e revista semanal que se publicam nesta quinta-feira, 13 de Novembro de 2025 e, claro, tem a haver com as alterações climáticas que, mais do que uma evidência, parecem ser cada vez mais uma inevitabilidade... Isto num dia em que a selecção nacional de Portugal pode consagrar a qualificação para o Mundial do próximo ano. Jogo será hoje em Dublin

Na revista Visão:

- "Crimes e perceções. Portugal está mais violento ou já nos esquecemos do tempo em que havia raptos e sequestros quase todas as semanas?"

- "'A sensação de insegurança vem de crimes banais, com violência terrível'. As memórias e os casos da inspetora Ester Silva, veterana do combate ao banditismo"

- "O que dizem os números sobre a evolução dos homicídios, furtos, violações e violência doméstica"

- "Ensaio. Bairros, políticas públicas e repressão policial"

- "Portefólio. A verdadeira vida nas prisões"

- "Cartazes. Os ciganos que levam Ventura a tribunal"

- "Se7e. Museu renascido em Bragança"

- "Sócrates. Advogados, incidentes e peripécias"

- "Darfur. Os relatos dos dias de terror"

No Correio da Manhã:

- "Casal gay compra bebé a grávida. Acusados de tráfico de pessoas e falsificação de documentos"

- "Lance de António Silva na Luz. Conselho de Arbitragem desmente Rui Costa"

- Rep. Irlanda-Portugal. Portugal quer garantir bilhete para o Mundial"

- "Autoestradas. Inflação aumenta portagens em 2,29%"

- "Processo 'Marquês'. Juíza prevê carrossel de advogados de Sócrates"

- "Mau tempo. Tempestade provoca estragos"

- "Juros a 10%. Agiotas ganham 700 mil euros com crédito ilegal"

- "Política. Guerra do ADN com avença de Joana"

- "Bispos alertam. Igreja Católica portuguesa atacada por nazis"

No Público:

- "Em 2025 emitimos 10% mais gases do que no ano do Acordo de Paris"

- "Um mês de cessar-fogo. Gaza ainda num limbo entre a guerra e a paz"

- "Tiago Oliveira [secretário-geral da CGTP]. 'Esta greve geral já está a ter sucesso'"

- "Sei Miguel (1961-2025). Trompetista, compositor, visionário do jazz de uma liberdade intransigente"

- "Carlos Cortes. Bastonário dos Médicos diz que 'é impossível melhorar o SNS cortando nas despesas'"

- "Opinião. 'António José Seguro, o medo de existir'. Manuel Carvalho escreve sobre o candidato presidencial"

- "Partidos. Apesar dos maus resultados, PS soma 21 mil novos militantes"

- "Ucrânia. Corrupção na área da energia mancha Zelensky"

No Jornal de Notícias:

- "Dívida do Estado chega a 60 milhões com passes gratuitos a bater recordes"

- "Portugal é dos países europeus que menos investem na saúde"

- "Porto. Vigilância musculada e permanente da PSP nos bairros da Pasteleira"

- "Família. 'Cuida de mim e da casa. Os homens não são bons nessas coisas'" Elogio de Ronaldo a Georgina provoca debate sobre igualdade de género"

- "Paranhos. Distúrbios causados por estudantes desesperam vizinhos"

- "Detenção. Empréstimos e juros ilegais garantiram extorsão de 700 mil euros"

- "Inquérito. Mais de dois terços dos jovens usam telemóvel à mesa"

- "Venezuela. Militares em alerta com escalada americana"

- "Mundial. Seleção à procura de carimbar apuramento na Irlanda"

- "Arbitragem. Dirigente admite que há pouca tarimba na Liga"

No Diário de Notícias:

- "Internamentos sociais já são 2342 e aumentaram 20% em dois anos"

- "Fenómenos. Prevenção de cheias 'está a ser bem executada', mas é preciso 'fazer mais'"

- "Entrevista. Ferdia Lennon: 'A invasão de Siracusa por Atenas foi tão marcante por ser um conflito entre duas democracias'"

- "Aventura. O apocalipse está na televisão"

- "Justiça. Influencer. DCIAP não ativou mecanismo legal para acelerar o inquérito"

- "Lisboa. André Moz Caldas lidera Assembleia: 'Não esperem que dê puxões de orelhas a Moedas'"

- "Imóveis. Norte assegurou até agora quase metade do valor investido em imobiliário no país"

- "Pressão. Trump insiste na cruzada contra a BBC e torna global a sua guerra aos media"

- "Futebol. Árbitros querem mexer no regulamento disciplinar para endurecer multas"

No Negócios:

- "Bolsa nacional a caminho de dividendos recorde"

- "Empresas nos grupos de IVA terão de dar mais dados ao Fisco"

- "'Adaptem-se ou ficam para trás'. O aviso de Maria Luís [Albuquerque, comissária europeia para os Serviços Financeiros e União de Poupança e Investimento] à banca"

- "Lex. Regulamentação do lóbi chega tarde, mas traz 'ganhos de transparência'"

- "Linha violeta do Metro de Lisboa volta a derrapar até final de março"

- "Ouro soma e segue e ações do setor só têm a ganhar"

- "Governo não fecha a porta a apoiar Centeno na corrida ao BCE"

No O Jornal Económico:

- "Falências caem para mínimos de dois anos"

- "Governo aposta tudo na ambição tecnológica de Portugal"

- "Mário Centeno vai ter apoio do Governo para ser vice do BCE"

- "Data centers? 'Fundamental é o preço, rentabilidade e garantia de retorno'. Marcelo Capitão, da Corum Portugal"

- "17.º unicórnio a instalar-se em Lisboa já planeia fazer 100 contratações"

- "Iberdrola | bp pulse quer duplicar rede de carregamento ultrarrápido em Portugal até 2027"

- "Portugal supera 5 mil startups e cumpre meta definida no PRR"

- "BCP chega aos 81 cêntimos e está em máximos de 10 anos"

No A Bola:

- "Irlanda-Portugal. 'Espero que me assobiem'. Cristiano Ronaldo conta com Irlanda 'igual à de Lisboa'. Capitão acredita que isso pode retirar pressão aos colegas. Quer resolver já o apuramento com uma vitória"

- "Roberto Martínez pede foco total nos dois jogos sem 'falar agora de Mundial'"

- "Benfica. Há um ano, Lage entrou melhor do que Mourinho"

- "Champions feminina. Benfica 1-1 Twente"

- "Sporting. Este já é o melhor Quenda de sempre"

- "Taça Europa feminina. Glasgow City 1-1 Sporting"

- "FC Porto. Prpic: 'Só posso elogiar Farioli'. Dragão quase sempre em casa até final do ano"

- "Arbitragem. Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem: 'Aqui ninguém rebenta ninguém'"

- "APAF propõe à Liga aumentos (e fortes) nas punições aos clubes"

- "Voleibol. Benfica faz história na Champions feminina"

No Record:

- "Irlanda-Portugal. Vitória garante apuramento já hoje"

- "'Espero que me assobiem', Ronaldo. Quer ser o único alvo dos adeptos irlandeses"

- "Benfica. Manu na Taça. Regressa após 9 meses de calvário"

- "Sporting. Leão agarra o futuro. Blopa e Felicíssimo vão renovar até 2030"

- "FC Porto. O melhor Diogo Costa de sempre. Arranque com 9 folhas limpas e 15 jogos"

- "Árbitros fartos de pressões. APAF propõe multas de 100 mil euros e perda de pontos"

- "Benfica 1-1 Twente. Primeiro ponto das águias"

- "Futebol feminino. Glasgow FC 1-1 Sporting. Qualificação decide-se em Alcochete"

E no O Jogo:

- "Irlanda-Portugal 'Tentarei ser um bom rapaz', Cristiano Ronaldo espera ser 'assobiado' e, no fim, sorrir com a festa da qualificação"

- "Arbitragem. 'Não vamos buscar árbitros estrangeiros', Luciano Gonçalves garante proteção total aos juízes nacionais"

- "FC Porto. 'Farioli acredita em mim', Prpic espreita oportunidades e não sente pressão"

- "Benfica. Concorrência para Pavlidis. Rui Costa e José Mourinho querem reforçar o ataque"