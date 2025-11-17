Tornado em Albufeira atingiu um máximo de 220 quilómetros por hora

O fenómeno que atingiu Albufeira no sábado foi um tornado, que atingiu um valor do vento máximo na ordem dos 220 quilómetros por hora, tendo percorrido um trajeto de cerca de quatro quilómetros, informou hoje o IPMA.

Em comunicado, o Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA) confirmou tratar-se de um tornado, ocorrido pelas 10:02, que se iniciou na faixa costeira e percorreu uma trajetória com a orientação sudoeste-nordeste.

"Tratou-se de um tornado mesociclónico por estar associado à presença de um mesociclone na supercélula-mãe", esclarece o IPMA, sublinhando que o tornado deverá ter classificação de IF2, estimando-se que o valor do vento máximo instantâneo associado tenha sido da ordem de 60 metros por segundo, o equivalente a 220 quilómetros por hora.

Na mesma manhã, mas às 11:22, foi registado outro fenómeno de vento forte em Lagoa, que o IPMA não qualificou como tornado e que tem a classificação de IF1.5, estimando-se que o vento máximo instantâneo tenha sido da ordem de 50 metros por segundo, o equivalente a 180 quilómetros por hora.

"O outro fenómeno de vento forte iniciou a sua propagação sobre terra na zona de Ferragudo, estimando-se que tenha mantido contacto com a superfície ao longo de um trajeto de quase sete quilómetros, também com orientação sudoeste-nordeste", lê-se na nota.

O tornado que atingiu Albufeira causou a morte a uma cidadã britânica de 85 anos, que estava no Parque de Campismo de Albufeira, e 28 feridos, de nacionalidade portuguesa, espanhola, francesa e britânica, divulgou a Proteção Civil.

O vento forte provocou danos significativos naquele parque de campismo e num empreendimento turístico, tendo sido também registados danos em estruturas e múltiplas quedas de árvores em Lagoa e Silves.

O Hospital de Faro recebeu no sábado seis pessoas que ficaram feridas na sequência do fenómeno extremo de vento que atingiu Albufeira, um dos quais, um idoso de 87 anos, é um ferido grave.

O ferido grave está internado na unidade de Faro da Unidade Local de Saúde (ULS) com politrauma, tendo ainda dado entrada duas outras vítimas classificadas como menos graves: uma mulher de 77 anos e um homem de 78.

Além destas, há ainda três vítimas sem indicação de gravidade, transferidas para o hospital do Serviço de Urgência Básica (SUB) de Albufeira: um homem de 59 anos e outras duas vítimas, cuja idade se desconhece, e que tiveram alta ao início da tarde de sábado.