Vítima mortal devido ao mau tempo em Albufeira é idosa de nacionalidade britânica

Fotografia da destruição do Parque de Campismo partilhada pelo presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

A vítima mortal que resultou hoje de um fenómeno extremo de vento em Albufeira é uma mulher de 85 anos de nacionalidade britânica que estava no Parque de Campismo de Albufeira, foi hoje divulgado.

Em conferência de imprensa, o comandante distrital de operações de socorro de Faro referiu que o fenómeno provocou seis vítimas no Parque de Campismo, entre as quais, um morto, dois feridos em estado grave e três feridos ligeiros.

Numa unidade hoteleira de Albufeira, também atingida pelo fenómeno, que ocorreu ao final da manhã, há registo de 23 feridos ligeiros, quatro dos quais foram transportados para o Hospital de Faro, acrescentou.

Segundo Carlos Raposa, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), entre os 28 feridos existem seis crianças, entre os dois meses e os sete anos, todos classificados como feridos ligeiros, e 23 adultos, ente os 24 e os 70 anos.

