Ventura solidário com vítimas de Albufeira

O candidato presidencial apoiado pelo Chega, André Ventura, mostrou-se hoje solidário com as famílias afetadas pelo mau tempo, em particular em Albufeira onde a tempestade provocou uma morte e vários feridos.

Aos jornalistas, à entrada para uma reunião em Gaia (distrito do Porto), Ventura disse já ter falado com o presidente da Câmara de Albufeira, Rui Cristina, eleito pelo Chega, e quis deixar uma palavra de solidariedade.

"Este foi um dia terrível. Tive a oportunidade, esta manhã, de solidarizar-me com todas as famílias daqueles que foram afetados no país todo por este drama do mau tempo e pela depressão que estamos a enfrentar e, em particular, à população de Albufeira", disse André Ventura.

O candidato disse ter transmitido ao presidente da Câmara de Albufeira "solidariedade" e ter recebido "a garantia de que tudo está a ser feito para dar segurança às pessoas de que isto não prejudicará mais ainda as suas vidas e não causará outros danos superiores".

Quase 30 pessoas ficaram hoje feridas na sequência de um fenómeno extremo de vento em Albufeira, duas das quais em estado grave.

São de nacionalidade portuguesa, espanhola, francesa e britânica, divulgou a Proteção Civil.

O fenómeno, que ocorreu às 10:07, provocou danos no Parque de Campismo de Albufeira, causando a morte a uma cidadã britânica de 85 anos e ferimentos em cinco pessoas, e num empreendimento turístico, tendo sido também registados danos em Lagoa e Silves.

No concelho de Silves houve também um fenómeno idêntico, mas às 11:48, que provocou danos em estruturas e múltiplas quedas de árvores e dois desalojados, entretanto realojados pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, acrescentou a mesma fonte.