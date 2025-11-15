Um morto e mais de 20 feridos após fenómeno de vento forte em Albufeira

Um fenómeno de vento extremo que atingiu a cidade de Albufeira esta manhã provocou um morto, dois feridos graves e mais de 20 feridos ligeiros, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo a mesma fonte, o fenómeno provocou danos no Parque de Campismo de Albufeira -- causando a vítima mortal, quatro feridos ligeiros e um grave -, e numa unidade hoteleira, causando 19 feridos, um dos quais em estado grave.

Em declarações à Lusa, fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) disse que as imagens de radar indicam que a probabilidade de ter sido um tornado é muito grande, também pelos danos, mas que a situação ainda vai ser avaliada.

A situação ocorreu cerca das 11:00 e, segundo a meteorologista Paula Leitão, até às 15:00 as condições atmosféricas no Algarve vão manter-se propícias "a haver mais fenómenos deste género, embora não quer dizer que cheguem a terra".

De acordo com a responsável, há ainda "muita atividade sobre o mar", tratando-se de fenómenos que acontecem ocasionalmente, e de forma inesperada, não sendo possível prever quando e onde podem ocorrer.

Na sexta-feira, a zona de Faro foi afetada por um fenómeno de vento que causa rajadas muito intensas e localizadas, provocando a queda de árvores e de estruturas.

Faro, Setúbal e Beja continuam hoje sob aviso laranja, pelo menos até às 15:00, por chuva persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, indica o IPMA na sua página de Internet.