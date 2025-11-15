Feridos em Albufeira são de quatro nacionalidades
As 28 pessoas que hoje ficaram feridas na sequência de um fenómeno extremo de vento em Albufeira, duas das quais em estado grave, são de nacionalidade portuguesa, espanhola, francesa e britânica, divulgou a Proteção Civil.
O fenómeno, que ocorreu às 10:07, provocou danos no Parque de Campismo de Albufeira, causando a morte a uma cidadã britânica de 85 anos e ferimentos em cinco pessoas, e num empreendimento turístico, tendo sido também registados danos em Lagoa e Silves.
No concelho de Silves houve também um fenómeno idêntico, mas às 11:48, que provocou danos em estruturas e múltiplas quedas de árvores e dois desalojados, entretanto realojados pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, acrescentou a mesma fonte.
Em comunicado, o Comando Regional do Algarve da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil referiu, ainda, que desde o início do Estado de Prontidão Especial, às 14:00 de quarta-feira, e até às 13:30 de hoje, foram registadas no Algarve 412 ocorrências, envolvendo 973 operacionais e 353 veículos.
"As operações de reposição da normalidade prosseguem no terreno, através dos serviços municipais, dos diversos agentes de Proteção Civil e das entidades cooperantes", conclui, acrescentando que emitirá nova informação caso se justifique.
Entretanto, em comunicado, fonte do Parque de Campismo de Albufeira adiantou que a zona afetada pelo vento forte "permanece isolada e encerrada", tendo o restante recinto sido desocupado, de acordo com as instruções das autoridades.
Para os familiares e hóspedes que necessitem de informação foi criado um canal específico: a linha de informação com o número 00351289587630 e um 'email' de atendimento prioritário: [email protected].
De acordo com a mesma fonte, à medida que as autoridades confirmem novos dados, estes serão comunicados pelos canais oficiais.