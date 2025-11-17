Porto Moniz inicia obras do Centro de Recolha Oficial para acolhimento animal

O Município do Porto Moniz deu hoje início às obras do seu futuro Centro de Recolha Oficial (CRO), que incluirá canil e gatil municipal, num investimento de 356 mil euros destinado a criar uma resposta moderna, legalmente enquadrada e capaz de dar cobertura às necessidades do concelho no domínio do bem-estar animal.

A infra-estrutura terá mais de 540 metros quadrados e divide-se em duas áreas distintas: uma zona técnica para serviços veterinários e outra destinada ao acolhimento de animais. O presidente da autarquia, Olavo Câmara, sublinhou na apresentação do projecto que esta obra “responde a um desafio do presente e a uma obrigação legal que o concelho há muito necessitava de cumprir”.

Segundo o autarca, a área veterinária contará com gabinetes para o médico veterinário, sala de enfermagem, sala de oxigénio e espaço para instalação de todo o equipamento necessário ao funcionamento clínico. Já a zona de acolhimento terá quatro boxes para animais de grande porte, incluindo uma preparada para receber ninhadas, e 20 boxes para cães, com áreas exteriores que permitirão circulação em condições de conforto e segurança.

O projecto foi desenvolvido com base nas recomendações da Direção-Geral de Veterinária e da Direção Regional de Veterinária, prevendo uma capacidade máxima de cerca de 50 animais. “Decidimos avançar com meios próprios, depois de anos de discussão na AMRAM sobre soluções intermunicipais que nunca avançaram”, recordou Olavo Câmara, acrescentando que o executivo pretende “demonstrar preocupação real com a causa animal e com o cumprimento das obrigações legais”.

Paralelamente ao novo CRO, o Município vai avançar com “serviços veterinários gratuitos” para os animais do concelho, abrangendo não apenas os de companhia, mas também animais de grande porte ligados ao sector primário. Criadores de gado e agricultores passarão a contar com apoio directo da autarquia, integrado na nova infra-estrutura.

As obras têm um prazo estimado de nove meses e deverão estar concluídas no final do próximo Verão. A autarquia espera que, após o cumprimento de todos os procedimentos legais, o Centro de Recolha Oficial possa entrar em funcionamento no segundo semestre de 2026.