Tolentino de Mendonça recebe Prémio Eduardo Lourenço nos 826 anos da Guarda

A entrega do Prémio Eduardo Lourenço ao cardeal, poeta e teólogo José Tolentino de Mendonça é o ponto alto das comemorações dos 826 anos da cidade da Guarda, que serão assinalados no dia 27.

O programa foi hoje divulgado pela Câmara e inclui a assinatura do protocolo para a instalação do Centro Nacional de Treino da Unidade de Emergência e Proteção Civil (UEPS) da GNR na freguesia da Arrifana.

O Dia da Cidade contempla ainda uma sessão solene, durante a qual será entregue o Prémio Eduardo Lourenço 2025, instituído pelo Centro de Estudos Ibéricos (CEI), a José Tolentino de Mendonça, segundo a informação enviada à agência Lusa.

A efeméride começa com a habitual alvorada (09:15) e uma homenagem a D. Sancho I, o rei fundador da cidade com o foral de 27 de novembro de 1199, pelos alunos da Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca.

A Praça Luís de Camões, onde está a estátua do Rei Povoador, vai acolher também uma cerimónia militar com o Regimento de Infantaria N.º 14 e o Núcleo da Guarda da Liga dos Antigos Combatentes.

Já os alunos do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico do concelho interpretarão "Desejos e Realidade -- A Guarda na voz e pelo olhar das crianças".

A sessão solene dos 826 anos da fundação da Guarda realiza-se pelas 10:40, na Sala António de Almeida Santos, após o hastear das bandeiras, momento acompanhado pela Banda Filarmónica de Famalicão da Serra e por alunos do Conservatório de Música S. José da Guarda.

A assinatura do protocolo para a construção do Centro Nacional de Treino da UEPS, na Arrifana, terá lugar pelas 16:15 e vai envolver a Junta de Freguesia local, o município e aquela força da GNR.

Durante o dia 27 serão ainda inauguradas as obras de requalificação da Av. Dr. Francisco Sá Carneiro (2.ª fase), entre outras empreitadas.

O Dia da Cidade termina com o concerto de Quinta do Bill com a Banda Filarmónica de Famalicão da Serra no Teatro Municipal da Guarda (TMG), pelas 21:30.

As comemorações arrancam na quinta-feira com a apresentação do n.º 48 da revista cultural Praça Velha, editada pelo município, no Paço da Cultura.

No dia seguinte, no espaço ExpoEcclesia, será inaugurada a exposição de mobiliário e têxteis, com bordado de Castelo Branco, 'Mãos Inquietas, Mãos Indiscretas', de Emília Barbeira.

Para sábado está programado a inauguração de várias obras nas localidades da Faia, Cavadoude e Amoreiras do Mondego, bem como do Parque de Autocaravanas de Avelãs da Ribeira.

À noite, decorre o 13.º Encontro de Grupos de Cantares, no TMG.

No domingo corre-se a Invernal de BTT, organizada pelo Clube de Montanhismo da Guarda, e realiza-se a prova de perícia automóvel Guarda Logística, do Guarda Unida Desportiva.

O município vai ainda assinalar, nos dias 25 e 26, o Dia do Empresário com um 'roadshow' do I3S BSE -- Centro para o Empreendedorismo de Impacto 2, no NERGA -- Associação Empresarial da Região da Guarda, e uma homenagem aos empresários do concelho.

No dia 26 será inaugurada uma exposição do Geopark Estrela dedicada à geologia do concelho e assinado com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) um protocolo para a reabilitação e valorização dos rios Diz e Noéme.

As comemorações dos 826 anos da cidade prosseguem no dia 29 com o 'meeting' de natação, organizado pelo Clube de Natação da Guarda.

A inauguração da requalificação do Museu da Guarda e do Paço da Cultura, bem como da exposição de pintura "Colecionismo de Piné: Memórias e Surpresas", são outras propostas para esse dia, que termina com o espetáculo "Identidade é Portugalidade", que vai juntar o Grupo de Cavaquinhos da Póvoa do Mileu e a fadista Raquel Maria no TMG.

O Encontro de Enduro da Guarda, organizado pelo Clube de Ciclismo da Guarda, e um encontro de coros infantojuvenis, dinamizado pelo Grupo Coral de Maçainhas, encerram as comemorações, no dia 30.