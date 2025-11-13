Madeira pode ser exemplo nacional em AL

“A Madeira tem uma oportunidade para se tornar um exemplo nacional em políticas de Alojamento Local”, afirmou André Loja, responsável da empresa ‘An Island Apart’, líder regional no sector.

A empresa gere actualmente quase 400 unidades no arquipélago, emprega cerca de 42 colaboradores e recorre a serviços externos de limpeza e lavandaria. “Somos líderes de mercado há vários anos, estabelecemos em 2010 e temos crescido de forma sustentada. Este ano estima terminar com uma facturação nunca inferior a 14,5 milhões de euros, contra 11,5 milhões no ano passado”, revelou.

André Loja defende que o crescimento do AL deve ser feito “com cabeça e pés”, apostando em políticas qualitativas que privilegiam a qualidade dos empreendimentos e dos serviços aos hóspedes, em vez de restrições geográficas ou numerais.

Sobre a controvérsia do AL em edifícios de habitação colectiva, o responsável explica que a empresa monitoriza eventuais excessos que possam incomodar terceiros, mantendo um controlo preventivo nas propriedades, com sensores que detectam ruídos ou excesso de ocupação, garantindo uma boa relação com os condóminos e evitando problemas nas comunidades onde opera.