Taxa de juro no crédito à habitação cai na Madeira pelo 21.º mês consecutivo

A taxa de juro implícita no crédito à habitação, na Região Autónoma da Madeira (RAM), fixou-se nos 3,204% em Outubro, registando um decréscimo de 0,048 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior e caindo pelo 21.º mês consecutivo.

Em Outubro do ano passado, a taxa de juro implícita no crédito à habitação era de 4,411%, ou seja, estava 1,207 pontos percentuais acima da actual, de acordo com os dados hoje publicados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

O valor médio da prestação vencida dos contratos de crédito à habitação aumentou 1 euro face ao mês anterior, fixando-se nos 394 euros. Os juros desceram 1 euro em relação ao mês anterior, situando-se nos 185 euros, enquanto a componente de amortização subiu 2 euros, para os 209 euros, indica a autoridade de estatística. No mês homólogo, o valor médio da prestação vencida era de 415 euros.

Por sua vez, o montante do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação continuou a aumentar, situando-se, em Outubro de 2025, nos 69 860 euros (69 374 euros em Setembro anterior). Um ano antes era de 66 091 euros.

A taxa de juro da RAM continuna acima do País. A nível nacional, e no conjunto dos contratos de crédito à habitação, a taxa de juro implícita desceu para 3,180%, menos 0,048 p.p. que no mês anterior.

A prestação média vencida para a globalidade dos contratos subiu para os 394 euros, tendo o valor do capital médio em dívida crescido para os 74 180 euros (73 496 euros no mês precedente). No País, os juros desceram 1 euro face ao mês anterior, para os 194 euros, enquanto o capital amortizado aumentou 2 euros, para os 200 euros, de acordo com a DREM.