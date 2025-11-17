Jovem agredido na Zona Velha do Funchal

Um jovem de 20 anos foi agredido na noite de ontem, por volta das 21h30, na Zona Velha do Funchal.

Ao que foi possível apurar, o rapaz foi agredido a soco. Sofreu um hematoma e teve de ser assistido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses que o transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.