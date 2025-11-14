ARDITI conclui programa 'Digital Shift' com foco na transformação digital das PME

Concebido para apoiar as empresas regionais na adopção de estratégias digitais eficazes, na optimização de processos e na exploração de novas oportunidades de inovação, de forma prática e adaptada à realidade regional, a ARDITI criou o 'Digital Shift', um programa gratuito e intensivo que tem vindo a decorrer ao longo das últimas três sextas-feiras passadas, e que teve o seu culminar, hoje, sob a temática 'Pessoas, Dados, Tecnologia & Ecossistemas', com o objectivo de impulsionar a transformação digital das Pequenas e Médias Empresas da Região..

Um dos pontos altos do programa foi a visita a organizações de referência que já lideram processos de transformação digital, com momentos de networking e partilha de experiências entre empresas e especialistas, tendo acontecido, hoje, de manhã, uma visita ao CIGMA – Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma, enquanto divisão que tem tido um papel central na estratégia de Transformação Digital da autarquia funchalense, em paralelo com o reforço da disponibilidade de atendimento e proximidade aos munícipes, onde esteve presente o vice-presidente da CMF, Carlos Rodrigues.

Desde a sua criação, o CIGMA tem demonstrado um compromisso com a transformação digital, conjugando o serviço telefónico com a gestão de todas as plataformas digitais – CMFOnline (serviços desmaterializados e simplificados com cerca de 36.000 munícipes registados atualmente e com acessos a dezenas de serviços online e às suas interações com a autarquia), Funchal Alerta, mapa Infomobilidade (articulado com a plataforma de mobilidade WAZE), etc., sendo hoje possível aos munícipes tratar de vários assuntos em horários alargados, estejam onde estiverem e a partir de qualquer dispositivo fixo ou móvel.

Cerca de 80% das interações diárias dos munícipes com a autarquia passam pelo CIGMA, tendo a autarquia registado mais de 100.000 chamadas telefónicas, com um elevado nível de satisfação dos utilizadores, sendo a única autarquia da Região a assegurar um horário alargado 8-22 horas e a funcionar todos os dias da semana.

Em paralelo, e numa óptica de estímulo à literacia digital dos munícipes e de divulgação das soluções de serviços não presenciais da autarquia, o CIGMA tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas no âmbito do projecto 'Smart People – Smart City' que, já neste ano de 2025 foi reconhecido com o Prémio Portugal Smart Cities, no mais importante evento nacional no setor dos Territórios Inteligentes.

Sendo um desígnio da autarquia, esta estratégia está em linha com as importantes conquistas do CIGMA desde o ano passado, com a Certificação do Selo de Qualidade da APCC - Associação Portuguesa de Contact Centers, sendo a única do País com este grau e que posteriormente resultou num prémio nos APCC Best Awards 2024, categoria 'Serviços' (sendo também a única autarquia a nível nacional com o galardão e a única dos premiados cuja operação não é assegurada por outsourcers, sendo garantida na totalidade por colaboradores do município).

Já no âmbito da Estratégia Nacional Territórios Inteligentes, o CIGMA foi duplamente reconhecido a nível nacional, tendo conquistado por duas vezes consecutivas o Prémio Smart Cities – António Almeida Henriques, 2024 e 2025, na categoria 'Transformação Digital'.