Forbs é o 14.º estreante de Martínez e logo com o '7' nas costas

Carlos Forbs tornou-se hoje o 14.º estreante, o primeiro em quase um ano, na seleção portuguesa durante a era Roberto Martínez, ao ser lançado na segunda parte frente à Arménia, no apuramento para o Mundial2026 de futebol.

No Porto, em partida da sexta e última jornada do Grupo F, o avançado do Club Brugge, de 21 anos, foi lançado pelo técnico espanhol aos 56 minutos, para o lugar de Bernardo Silva, já quando o marcador assinalava 6-1, e entrou em campo a envergar o número '7', quase propriedade privada de Cristiano Ronaldo, que foi ausência deste encontro por estar castigado.

Desde que chegou ao comando da seleção nacional, em 2023, Roberto Martínez estreou 14 jogadores, mas já há um ano que não se via uma cara nova na equipa de Portugal.

Geovany Quenda, do Sporting, e Rodrigo Mora, do FC Porto, chegaram a fazer parte das convocatórias de Martínez, mas acabaram por nunca fazer a estreia.

É preciso recuar até novembro de 2024 para encontrar os últimos estreantes da era Roberto Martínez, com Tomás Araújo, Tiago Djaló e Fábio Silva a vestirem pela primeira vez a camisola da equipa das 'quinas'.

Em Split, na sexta e última jornada do Grupo A1 Da Liga as Nações, numa partida em que Portugal já tinha assegurado o primeiro lugar e a qualificação, Tomás Araújo foi mesmo titular, enquanto Tiago Djaló e Fábio Silva foram lançados na segunda parte.

O dia poderia ter sido histórico, mas, tal como já tinha acontecido em setembro, Geovany Queda acabou por não ser utilizado e perdeu a última oportunidade de, aos 17 anos, tornar-se no jogador mais novo de sempre a representar a seleção.

Isto significa que o recorde de Paulo Futre, que dura desde 1983, continua intacto e assim se vai manter nos próximos tempos.

Poucos dias antes desse jogo, o lateral Nuno Tavares já tinha feito a sua estreia pela principal seleção portuguesa, na goleada sobre a Polónia (5-1), também para a Liga das Nações.

Em outubro de 2024, no triunfo (3-1) em Varsóvia, igualmente sobre a Polónia, na terceira jornada, Samuel Costa foi lançado na partida aos 90+1 minutos, para o lugar de Bernardo Silva, e viveu a sua primeira internacionalização.

Minutos antes, quando o árbitro apitou para o início da partida, o defesa Renato Veiga tinha passado a ser a oitava estreia de Martínez, ao aparecer na equipa titular de Portugal, completando os 90 minutos.

Ambos sucederam a Francisco Conceição, que fez a sua estreia em março desse ano, em Liubliana, na derrota por 2-0 com a Eslovénia, num particular que serviu de preparação para o Euro2024.

Dias antes tinha sido a vez do avançado Jota Silva, na altura no Vitória de Guimarães, que viveu os primeiros minutos com a equipa das 'quinas' no triunfo no particular ante a Suécia (5-2), também de preparação para o Europeu da Alemanha.

O guarda-redes José Sá, os defesas Toti Gomes e João Mário, e o médio João Neves foram também lançados na 'era' Martínez, que teve o seu primeiro estreante em Gonçalo Inácio, no arranque da qualificação para o Euro2024, em 23 de março de 2023, perante o Liechtenstein.