Orfeão Madeirense celebra 106 anos de contributo para afirmação da identidade madeirense

O Orfeão Madeirense celebrou 106 anos de existência com um concerto que decorreu ontem, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira. A ecretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, marcou presença em representação do presidente do Governo Regional.

Paula Margarido sublinhou “a solenidade do concerto e o contributo ímpar do Orfeão Madeirense para a vida comunitária e para a afirmação da identidade madeirense, um trabalho que une gerações através da música coral e que honra o legado de nomes maiores da instituição, desde o fundador, Manoel dos Passos Freitas, a Fernando Eldoro, Dr. Rufino da Silva, João Victor Costa e Maria João Caires”.

Este concerto, integrado nas celebrações do aniversário, contou com a participação especial do tenor madeirense Alberto Sousa, director artístico da instituição desde Outubro. Fundado em 1919 pelo Dr. Manuel dos Passos Freitas, o Orfeão Madeirense é o grupo coral mais antigo da Região e ao longo dos anos destacou-se em digressões internacionais.

O repertório apresentado no concerto de aniversário explorou a riqueza das sonoridades nacionais, italianas e brasileiras, num hino à interculturalidade e ao encontro entre gerações.