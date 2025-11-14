Galeria Lourdes quer 'chamar' visitantes madeirenses

A exposição ‘Elas Conversam com Lourdes’, oficialmente inaugurada esta tarde, reúne obras de artistas portuguesas e internacionais, celebrando a força e a diversidade da criação artística no feminino. “Num tempo em que se revaloriza o olhar das mulheres na história da arte, esta mostra pretende reafirmar a relevância e a vitalidade dessas vozes, atravessando gerações, geografias e linguagens”, refere o responsável pela Galeria Lourdes.

Presentes no evento, tanto o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, como o autarca de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, mostraram-se disponíveis para apoiar a cultura, mais ainda numa óptica de descentralização. Governantes que lembraram que a cultura na Madeira não é um 'parente pobre' e que isso é visível aquando da aprovação dos orçamentos.

Parte da colecção privada da Galeria Lourdes / Aurélio Tavares, esta mostra é também um gesto de reconhecimento – um tributo à persistência, à ousadia e à visão das mulheres que transformaram e continuam a transformar o panorama da arte moderna e contemporânea.

Também hoje, aproveitando a abertura da exposição, o Clube de Jazz Itinerante da Associação de Jazz da Madeira 'chegou' a Câmara de Lobos.