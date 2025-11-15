Sete ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido a chuva forte

As ilhas dos grupos Central e Ocidental dos Açores estão sob aviso amarelo no domingo e na segunda-feira devido a precipitação por vezes forte, acompanhada de trovoada.

Segundo um comunicado do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), nas ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa, o aviso vigora das 20:00 (21:00 de Lisboa) de domingo até às 11:00 de segunda-feira.

Nas Flores e Corvo, que constituem o grupo Ocidental, o aviso tem efeito das 11.00 de domingo até às 05:00 de segunda-feira.

Um aviso amarelo significa "perigo potencial", indicando uma situação meteorológica que tem a possibilidade de se tornar perigosa, mas sem riscos imediatos graves.