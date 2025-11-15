Kirill Troussov faz esgotar Teatro Baltazar Dias com poesia musical e elegância artística

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) apresentou um dos concertos mais esperados da temporada, hoje, no Teatro Municipal Baltazar Dias, que esgotou, reunindo talento internacional e obras de referência.

O director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes, destacou Kirill Troussov, considerado “um verdadeiro mestre moderno do violino”, que se apresentou como solista e conquistou a plateia com uma interpretação vibrante do Concerto em Mi menor de Mendelssohn.

A sua leitura e interpretação foi sofisticada, virtuosa, leve e arrebatadora, estabelecendo uma comunicação elegante e generosa com o público. Após a finalização do concerto, uma ovação de pé, imediata e efusiva, levou Kirill Troussov a presentear o público com as variações do Carnaval de Veneza de Paganini". Norberto Gomes

Kirill Troussov apresentou-se pela primeira vez na Madeira onde ministrou também uma masterclass para os jovens violinistas do Curso Profissional de Instrumentista do Conservatório Escola das Artes da Madeira.

"Com uma formação académica de excelência e um percurso pedagógico amplamente reconhecido a nível internacional, tivemos o privilégio de beneficiar dos ensinamentos do mestre junto dos nossos alunos, o que certamente marcará positivamente as suas futuras carreiras enquanto instrumentistas", salientou o director artístico da OCM.

Segundo Norberto Gomes, a OCM entregou uma performance enérgica e consistente sob a direcção do maestro Evan-Alexis Christ, respondendo “com precisão ao gesto infalível e sugestivo” do maestro convidado e encerrando o concerto desta noite com a Sinfonia nº4 de Mendelssohn, a ‘Italiana’.

O responsável destacou ainda a presença de um grande grupo de jovens, muitos deles alunos do Conservatório Escola das Artes da Madeira, que têm acompanhado assiduamente os concertos da OCM.

"Esta observação é para nós uma clara mensagem que a música é um elemento importante na vida e no futuro destes jovens", finalizou.