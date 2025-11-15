Paulo Cafôfo afirma que Governo Regional “está parado” na prevenção da sinistralidade

Paulo Cafôfo criticou, hoje, a inacção do Governo Regional no que respeita às medidas para prevenir e reduzir a sinistralidade rodoviária e na apresentação de soluções para garantir uma melhor mobilidade na Região. O líder do PS-Madeira falava nas Jornadas Parlamentares do PS, que decorrem esta manhã, subordinadas ao tema ‘Mobilidade em Rede: Transportes que ligam Pessoas e Oportunidades’.

Na ocasião, o presidente do partido deu conta dos constrangimentos que se verificam na Região ao nível da mobilidade e do índice de sinistralidade rodoviária, lamentando que o Governo Regional e a maioria PSD/CDS chumbem as soluções apresentadas pelo PS, "partido que tem vindo a liderar esta temática".

“No dia-a-dia vemos congestionamentos intermináveis, que são um teste à nossa paciência, vemos cada vez mais acidentes e o ano de 2025 deverá ser um ano mais negro do que 2024 em termos de acidentes rodoviários”, disse o líder socialista, salientando que é preciso termos uma política que proteja os cidadãos e as suas vidas.

Se o trânsito está parado, o Governo Regional também está parado na acção para prevenir os acidentes, mas também para dar alternativas a um maior fluxo, seja no trânsito, seja noutras escolhas que as pessoas possam ter para se deslocarem de um ponto a outro. Paulo Cafôfo

O socialista frisou que uma boa mobilidade “é aquela em que é fácil deslocarmo-nos de um sítio para outro combinando diversos tipos de transporte, com rapidez, com segurança e eficiência”, o que não acontece actualmente na Região.

Entre as medidas defendidas pelo PS está a concretização de um estudo técnico e de viabilidade para um metro de superfície ou um ‘metrobus’ entre o Caniçal e a Calheta, uma vez que "temos de pensar com visão, planeamento e olhando para o futuro". Aliás, indica que, pese embora a proposta tenha sido recusada, terá de ser uma realidade, tendo em conta os actuais constrangimentos. Esta medida seria também essencial para, havendo um plano de contingência para o aeroporto e uma ligação marítima entre o Porto Santo e o Caniçal, transportar as pessoas até ao Funchal ou a outros locais.

Outra das propostas apresentadas pelo PS – recusada pela maioria PSD/CDS – foi a criação de uma Estratégia Regional de Prevenção Rodoviária, em linha com a estratégia de segurança rodoviária nacional e com a meta ‘Visão Zero’ da União Europeia, que pretende, até 2030, reduzir o número de mortos e feridos graves na estrada e, até 2050, deixar de ter vítimas mortais e feridos graves.

Além da mobilidade interna, Paulo Cafôfo focou também a importância da ligação com o exterior, não só enquanto direito dos madeirenses, mas também no cumprimento da continuidade territorial. Neste campo, lamentou que a ligação marítima via ferry entre a Madeira e o Continente não conste do Orçamento do Estado para 2026. Por outro lado, no que se refere ao subsídio social de mobilidade, disse que a plataforma prometida pelo PSD tem sido um “parto difícil”. “Quando surgir, e se surgir, não vai cumprir o objectivo que é só pagarmos os 79 euros” sem ser necessário adiantar o valor total da passagem, sustentou.