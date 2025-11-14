PS acusa Governo Regional de distorcer situação do Parque Empresarial dos Canhas

O Partido Socialista manifesta "estranheza" perante as declarações hoje feitas por Miguel Albuquerque, segundo as quais o Parque Empresarial dos Canhas estaria finalmente "desbloqueado".

O PS recorda que a solução para o Parque Empresarial dos Canhas estava, de facto, desbloqueada há muito tempo, "desde que o executivo municipal do PS apresentou à Madeira Parques Empresariais (MPE) uma proposta clara e objectiva para a venda dos terrenos municipais pelo valor previamente estabelecido pela própria MPE", afirma, reforçando que esta proposta, "fundamentada e formalizada", aguardava apenas a aceitação por parte da empresa, "que, apesar das insistências da Câmara Municipal, nunca apresentou resposta".

"Se existiu algum bloqueio ao avanço deste processo, ele esteve sempre do lado da MPE, que recuou face à solução que originalmente ela própria considerava adequada", sublinha o partido.

A afirmação de Miguel Albuquerque contrasta também com a informação transmitida esta manhã, durante a reunião de vereação da Câmara Municipal da Ponta do Sol, pelo presidente da autarquia, Rui Marques, que deu conta da realização de uma reunião com a Madeira Parques Empresariais, onde foi manifestada intenção mútua de encontrar uma solução, mas da qual não resultou qualquer decisão concreta. PS

Albuquerque anuncia avanço do Parque Industrial dos Canhas Líder regional diz que mudança na Câmara da Ponta do Sol desbloqueou processo

A vereadora Célia Pessegueiro, ex-presidente da Câmara, expressou a sua surpresa perante esta narrativa que, além de "não corresponder ao estado real do processo, omite o trabalho consistente que o anterior executivo municipal desenvolveu ao longo dos últimos anos" para permitir precisamente a resolução deste dossier.

"A Câmara Municipal da Ponta do Sol sempre defendeu, desde o início das negociações, que a solução mais viável e do interesse do Município passava pela venda de todos os seus terrenos no Parque Empresarial, para que a Madeira Parques Empresariais pudesse gerir e desenvolver o espaço de acordo com as suas competências", lê-se no comunicado.

"Para esse efeito, o anterior executivo procedeu à regularização e actualização cadastral de todas as parcelas sob sua titularidade, comunicou oficialmente à Madeira Parques Empresariais a listagem completa de terrenos e respectivas áreas, e aceitou o valor proposto pela própria MPE numa avaliação entregue a 6 de Setembro de 2019. Contudo, após este avanço, a Madeira Parques recuou, levantando questões relativas a eventuais permutas que nunca fizeram parte da posição do Município. Na última comunicação enviada pela Câmara Municipal, datada de 29 de Agosto de 2025, foi inclusive sugerida a realização de uma nova avaliação independente, que definisse de forma clara e objetiva o valor por metro quadrado dos terrenos, reafirmando sempre o interesse exclusivo na venda e não em qualquer tipo de troca ou contrapartida", explica a concelhia do partido na Ponta do Sol.

Perante estes factos, o PS reafirma o seu compromisso com a transparência, a verdade e a defesa dos interesses do concelho da Ponta do Sol e alerta para a necessidade de garantir que o património municipal seja devidamente valorizado e salvaguardado.

Célia Pessegueiro manifestou-se "profundamente preocupada" com a possibilidade de o novo executivo vir a oferecer os terrenos municipais sem qualquer contrapartida, o que seria lesivo para o interesse dos ponta-solenses. Por isso, exige que o Governo Regional esclareça o que entende por "desbloqueio", que decisões concretas foram tomadas, e que elementos sustentam as afirmações hoje difundidas.