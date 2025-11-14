Um morto e quatro feridos graves em colisão entre autocarro e dois automóveis perto de Évora

Uma colisão entre um autocarro e dois automóveis provocou hoje um morto e quatro feridos graves e o corte da circulação na Estrada Nacional 256 perto de São Manços, no concelho de Évora, disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que dois dos feridos são crianças e que a circulação está cortada nos dois sentidos.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central o alerta para o acidente foi dado às 18:03.

Foram mobilizados para o local 36 operacionais, apoiados por 18 veículos.