PS acusa Câmara PSD/CDS de "falar muito, mas executar pouco"

O vereador do Partido Socialista (PS) na Câmara Municipal do Funchal (CMF), Rui Caetano, criticou hoje, na reunião de Câmara, a coligação PSD/CDS por alegada falta de acção em matéria de habitação, afirmando que "o executivo recorre frequentemente à propaganda, mas apresenta poucos resultados concretos".

Conforme o comunicado enviado, a posição do socialista surge após pedidos de esclarecimento sobre o futuro do complexo habitacional Canto do Muro III e sobre o projecto de requalificação do Bairro da Ponte.

Segundo Caetano, a resposta do vice-presidente da Câmara confirmou que não há decisões claras sobre o Canto do Muro III, que continua sem uma estratégia definida, mesmo depois de anúncios contraditórios de presidentes anteriores, nomeadamente Pedro Calado e Cristina Pedra, sobre recuperação ou demolição do complexo.

Este executivo continua sem decisão e, mais grave ainda, sem uma visão clara para o futuro daquele complexo. A habitação tem de ser uma prioridade real, com medidas concretas e rápidas. Não podemos continuar a assistir ao adiamento sistemático de soluções, enquanto tantas famílias aguardam respostas Rui Caetano, vereador do PS na CMF

Quanto ao Bairro da Ponte, Rui Caetano destacou que o concurso público para a sua requalificação foi lançado com quatro anos de atraso, após o anterior executivo PSD/CDS ter deixado o projecto parado, o que levou à perda do financiamento do IHRU, obrigando a autarquia a recorrer a fundos próprios.

De acordo com a nota, o vereador socialista criticou, também, a situação do trânsito e da mobilidade no Funchal, apontando problemas de estacionamento descontrolado e ocupação abusiva do espaço público por veículos de rent-a-car. Para Caetano, "a ausência de soluções concretas para estes problemas compromete a imagem de um município que se pretende turístico e sustentável".

Na reunião camarária, Rui Caetano absteve-se na votação da sétima alteração ao orçamento, considerando que o elevado número de alterações evidencia falta de planeamento e organização por parte do executivo. Por outro lado, votou contra a proposta do Chega que previa uma alteração pontual ao Plano Director Municipal (PDM) para permitir a construção de grandes superfícies comerciais, defendendo que "o ordenamento do território não deve ser conduzido por interesses económicos momentâneos, mas por visão estratégica e responsabilidade."