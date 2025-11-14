DTIM participou em encontro dedicado às Competências Digitais no Ensino Profissional do Futuro

O Encontro Anual VET TEAMS, promovido pela Agência Nacional Erasmus+, realizou-se este ano no Fundão (Castelo Branco), entre os dias 10 e 12 de Novembro, sob o tema 'Competências Digitais para o Ensino Profissional do Futuro'.

O evento constituiu um momento de referência nacional para o Ensino e Formação Profissional (EFP), reunindo representantes de instituições que integram o Programa Erasmus+, num espaço de partilha, capacitação e reflexão sobre os desafios da transformação digital.

A DTIM participou neste encontro com dois elementos com o propósito de reforçar o seu compromisso com a inovação educativa e o desenvolvimento de competências digitais, num contexto europeu de aprendizagem ao longo da vida.

Previamente, como preparação para o Encontro, decorreram online no dias 27 e 31 de Outubro, dois workshops preparatórios VET TEAMS, subordinados à temática 'Transformação Digital no Ensino e Formação Profissional'. A Transformação Digital foi o eixo central destes workshops, que visaram capacitar equipas Erasmus+, técnicos e coordenadores de projectos, estimulando a reflexão sobre o papel das tecnologias no futuro da educação e da formação profissional.

O Encontro Anual VET TEAMS 2025 no Fundão integrou um programa abrangente. O painel central, moderado por João Santos, especialista em políticas de educação e formação, reuniu oradores nacionais e internacionais para discutir o tema 'Ensino Profissional na Era Digital: Transformar Sistemas, Qualificar Pessoas'. Entre os participantes estiveram Cesar Herrero (Joint Research Centre da Comissão Europeia), Anastasia Pouliou (CEDEFOP), Luís Manuel Ribeiro (IEFP), João Carlos Costa (ATEC), Paulo Vale (ARTE – Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, IP), Maria João Horta A (especialista em cidadania digital) e Clara Alves Sousa (Sonae).

A sessão de encerramento contou com a presença da directora do Programa Erasmus+ e do presidente da Câmara Municipal do Fundão, reforçando a relevância desta iniciativa para o futuro do ensino e formação profissional em Portugal.