Filipe Sousa critica "profunda desconexão entre o discurso triunfalista" do presidente do Governo e a realidade madeirense

O deputado único do Juntos Pelo Povo (JPP), Filipe Sousa, insurge-se contra “a profunda desconexão entre o discurso triunfalista do presidente do Governo Regional e a realidade social que se vive diariamente na Madeira”.

Segundo o deputado, “a Madeira do PSD e do CDS vive de um sucesso que beneficia apenas meia dúzia de pessoas, sendo disso exemplo a publicação do Instituto Nacional de Estatística (INE) desta quarta-feira, dando conta, precisamente, de que a Madeira é a Região do país com o segundo mais baixo poder de compra”.

Um sucesso de propaganda, que não chega às famílias, a quem trabalha, aos jovens, à população mais velha, numa palavra, não melhora a vida das pessoas". Filipe Sousa

Apesar dos discursos sobre recordes turísticos, crescimento económico e milhões em investimento, Filipe Sousa sublinha que “a riqueza apregoada pelos governantes regionais é uma miragem para a generalidade dos madeirenses, que continuam a enfrentar salários baixos, rendas incomportáveis e um custo de vida que não pára de subir”.

Em nota à imprensa, o JPP alerta para o agravamento das desigualdades sociais na Região, onde “poucos acumulam muito, e muitos têm cada vez menos”. O deputado aponta ainda o dedo ao modelo económico sustentado “num sistema de favoritismos e compadrio, que protege sempre os mesmos interesses e esquece as pessoas”.

“A verdadeira Madeira é a da mãe e de uma classe média que conta os trocos no supermercado, do jovem que não consegue trabalho ou arrendar uma casa e do idoso que tem de escolher entre a farmácia e a conta da luz. Esse é o retrato que o Governo Regional tenta esconder atrás das manchetes de sucesso”, afirmou Filipe Sousa.

O JPP considera urgente um novo modelo de desenvolvimento regional, centrado nas pessoas e não nas estatísticas, com políticas que promovam salários dignos, habitação acessível, justiça social e igualdade de oportunidades.

“Não aceitaremos mais propaganda nem silêncios cúmplices. A Madeira precisa de mudança. E o JPP está do lado de quem trabalha e vive com dificuldades, não do lado de quem lucra à custa do povo”, concluiu o deputado.