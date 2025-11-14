Saldo natural negativo até Setembro na Madeira aproxima-se dos mil

No nono mês de 2025 foram averbados na Região Autónoma da Madeira (RAM) 216 óbitos e 153 nados-vivos, resultando num saldo natural negativo de -53, o que implica que a juntar aos anteriores oito meses do ano, o saldo natural na Região Autónoma aproxima-se dos mil indivíduos e um agravamento de 275 face ao mesmo período de 9 meses do ano passado.

No que toca aos óbitos em Setembro, é "valor inferior ao observado em Setembro de 2024 (menos 4 óbitos; -1,8%)", mas "de Janeiro a Setembro, registaram-se 2.170 óbitos, mais 209 do que no período homólogo (+10,7%)", refere a Direção Regional de Estatística da Madeira, em nova divulgação mensal destes indicadores.

"A avaliação do 'excesso de mortalidade', que compara os óbitos do mês em referência (216 óbitos) com a média dos valores do mesmo mês dos anos de 2016 a 20191 (206 óbitos, em média), mostra que houve um excesso de mortalidade de 4,7%, refletindo o facto de, no conjunto daqueles anos, o número de óbitos ter sido quase sempre inferior ao valor registado em Setembro de 2025", assinala. Infelizmente, em Setembro de 2025, "foi averbado 1 óbito com menos de 1 ano e não se registaram fetos-mortos".

Quanto a nados-vivos, os tais 153, correspondem "a uma quebra de 6,1% relativamente ao mês homólogo de 2024 (menos 10 nascimentos)", sendo que "o número total de nados-vivos registados nos primeiros nove meses de 2025 (1.244) foi inferior ao verificado no mesmo período de 2024 em 5,0% (menos 66 nados-vivos)".

Assim, como já referido, "da diferença entre nados-vivos e óbitos resultou um saldo natural negativo de 63 indivíduos em Setembro de 2025, mais penalizador que no mês homólogo, no qual registou o valor de -57", realça a DREM. "Nos primeiros nove meses de 2025, o valor acumulado do saldo natural foi de -926, apresentando um agravamento relativamente ao observado no mesmo período de 2024 (-651)", a referida diferença de 275 negativos.

Também é apontado que no nono mês de 2025, "celebraram-se 164 casamentos, correspondendo a uma subida de 5,8% relativamente ao número de casamentos realizados em Setembro de 2024 (mais 9 casamentos) e no acumulado de Janeiro a Setembro, já "foram celebrados 950 casamentos, mais 38 (+4,2%) do que no período homólogo".