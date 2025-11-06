Comercialização de banana com queda abrupta de 12% até Setembro

Nos primeiros nove meses de 2025 foram comercializadas menos 2.321,3 toneladas de banana da Madeira face ao período homólogo, numa quebra significativa de 12,3%. Segundo dados fornecidos pela Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DRA) e divulgados hoje pela DREM, entre Janeiro e Setembro foram comercializadas 16.492,1 toneladas deste produto, 82,1% do qual foi expedido (84,5% no período homólogo), principalmente com destino ao Continente português.

"Comparativamente ao mesmo período de 2024, as categorias de extra e de primeira registaram diminuições de 13,6% e de 11,6%, respectivamente", compensadas pela banana de categoria inferior (banana de segunda), que "apresentou um aumento de 7,9%".

"De notar que, no período de referência, a banana de categoria extra representava 81,3% do total de banana comercializada, o que compara com 82,5% no período homólogo, equivalendo a um decréscimo da respectiva quota em 1,2 pontos percentuais", destaca a DREM.

E acrescenta que, "neste período, Julho foi o mês com o maior volume de comercialização de banana (2.507,8 toneladas), sendo Agosto e Setembro os meses nos quais se registaram as maiores quebras homólogas do ano (-26,5% e -29,1%, respectivamente). Por outro lado, Julho destacou-se também pelo aumento mais expressivo na comercialização deste produto agrícola, com um incremento de 12,9% face ao mesmo mês de 2024", conclui nesta breve análise.