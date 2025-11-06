Desinformação sobre Cimeira do Clima mais do que triplica entre Julho e Setembro

A desinformação sobre a cimeira climática COP30 aumentou 267% entre julho e setembro, incentivando a hostilidade contra investigadores e a ciência, concluiu hoje uma ONG de combate à desinformação climática.

De acordo com um relatório publicado pela organização Climate Action Against Disinformation (CAAD), verificou-se um aumento de 267% na desinformação entre julho e setembro sobre temas relacionados com a cimeira climática COP30, que decorre no Brasil, entre 10 e 21 de novembro.

Neste sentido, as informações falsas sobre o ceticismo climático são amplificadas pela Inteligência Artificial (IA), incentivando a hostilidade contra investigadores e a ciência.

Entre os exemplos mais recentes está um vídeo que mostra supostas inundações em Belém, na Amazónia, onde será realizada a cimeira das Nações Unidas, apenas um entre muitos casos de desinformação gerada por IA sobre o tema.

O vídeo publicado em junho no TikTok mostra a cidade brasileira de Belém submersa, mas "o jornalista não existe, as pessoas não existem, a inundação não existe e a cidade não existe", resume o Observatório para a Integridade da Informação (OII) que também participou na elaboração do relatório.

Meses depois, o TikTok ainda não removeu o conteúdo da sua plataforma, apesar da denúncia dos investigadores, o que para as organizações reflete uma tendência crescente ao longo de 2025.

Desta forma, vários vídeos que circulam nas redes sociais enganam o público através de imagens fabricadas ou sem relação com a COP30, constata a ONG.

Na primavera, a agência de notícias France Presse investigou um documento atribuído ao Grok 3, o modelo de IA da rede social X, que rejeitava erroneamente a credibilidade dos modelos climáticos apresentadas pelo IPCC, o grupo de cientistas mandatado pelas Nações Unidas para tratar as questões climáticas.

Assim, estas informações falsas podem levar a campanhas de intimidação contra cientistas e ativistas, afirma o professor universitário Carlos Milani, citado no relatório.

A CAAD refere ainda que estas campanhas de desinformação ocorrem num contexto de opinião pública maioritariamente favorável à defesa do meio ambiente, embora tanto o mundo político como o grande público hesitem em agir ou subestimem a sua capacidade de ação sob "efeito da desinformação climática".

No entanto, há um vislumbre de esperança na COP30, com a integridade da informação inscrita pela primeira vez na agenda oficial, o que leva a CAAD a crer estar na "direção certa".

Ainda que a COP30 formalmente só comece na segunda-feira, hoje e sexta-feira vai já decorrer em Belém uma cimeira de líderes convocada pelo Governo brasileiro, que junta mais de meia centena de chefes de Estado e de Governo, o primeiro-ministro português incluído, sob a presidência do Presidente do Brasil, Lula da Silva.