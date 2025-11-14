PSP apreende 138 doses de droga em operação no Bairro de Santo Amaro

O Comando Regional da PSP Madeira acaba de comunicar que no início desta semana, durante a realização de uma operação policial de combate ao narcotráfico no Bairro de Santo Amaro, no Funchal, foi "detido um homem com 24 anos e identificado um casal, com as idades de 30 e 21 anos, todos naturais e residentes no concelho do Funchal, pelo crime de tráfico de estupefacientes", tendo sido apreendidas mais de 130 doses de várias drogas.

"A investigação aos suspeitos teve o seu início no final do ano 2024, data em que foi realizada um operação especial de prevenção criminal na zona baixa da cidade, tendo um dos suspeitos sido detido pelo crime em referência, sendo sinalizado como um dos responsáveis pela venda direta de estupefacientes na zona da sua residência", explica.

Assim, "deu-se início às diligências policiais de inquérito, as quais culminaram com a execução de 2 mandados de busca domiciliária, que lograram a apreensão de 52 doses de 'Liamba', 44 doses de 'Gorbymix', 27 doses de 'Bloom' e 15 doses de 'Haxixe'", resume. "Foi também apreendida a quantia de 860 euros em numerário, por suspeitas de proveniência ilícita, bem como uma reprodução de arma de fogo que se encontrava fora do âmbito legal que enquadra esta matéria", reporta o comunicado.

A PSP nota ainda que "o suspeito detido já era referenciado noutro processo no qual lhe estava aplicada a medida de coação de prisão domiciliária, a qual curiosamente se extinguiu naquele dia" em que foi detido. "Os suspeitos foram constituídos arguidos e ficaram sujeitos a Termo de Identidade e Residência".

O Comando Regional da PSP Madeira, como habitualmente, "aproveita a ocasião para agradecer e incentivar a população a denunciar este tipo de atividades ilegais à polícia, cientes de que esse contributo pode fazer a diferença numa cultura de segurança que se pretende sedimentar", conclui.