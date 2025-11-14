Devastação e explosivos não detonados impedem regresso à normalidade em Gaza

Uma organização não-governamental (ONG) alertou ontem que a devastação, a falta de materiais de construção e os engenhos explosivos não detonados impedem o regresso à normalidade para muitos habitantes da Faixa de Gaza.

Dados da Defesa Civil Palestiniana e das Nações Unidas indicam que existem cerca de 70.000 toneladas de explosivos por detonar, enquanto aproximadamente 198.273 edifícios do enclave, ou 81% do total, sofreram danos significativos devido aos ataques israelitas ocorridos desde 07 de outubro de 2023.

A ONG Save the Children afirmou que várias estradas principais da Faixa de Gaza continuam bloqueadas pelos escombros e a quantidade de ajuda humanitária que entra através das passagens fronteiriças é insuficiente para cobrir as necessidades de centenas de famílias.

"Estamos entre a vida e a morte. Continuamos a ouvir falar de pessoas que morrem ou ficam feridas e a reativação da guerra pode acontecer a qualquer momento", disse Shuruq, responsável de multimédia da Save the Children em Gaza.

"Não podemos regressar até vermos melhorias. A maquinaria, os equipamentos e os materiais continuam sem entrar em Gaza", adiantou.

A Save the Children, que trabalha para proteger e defender os direitos das crianças, pediu que se voltasse a entregar tendas, abrigos e kits de higiene, uma ajuda que se encontra acumulada em armazéns desde março.

A ONG afirmou que existem fornecimentos no Egito prontos para serem transportados para Gaza através das passagens fronteiriças "assim que for concedida autorização", incluindo 10.000 kits de higiene e artigos médicos vitais.

"Para que as crianças possam ter acesso à ajuda e aos serviços humanitários essenciais, Israel deve levantar o cerco e garantir que todas as passagens fronteiriças estejam abertas e plenamente operacionais, reduzindo as restrições à ajuda e reativando os serviços", afirmou.

O diretor regional da Save the Children para o Médio Oriente, Norte de África e Europa de Leste, Ahmad Alhendawi, garantiu que a ausência de atividades quotidianas é "ainda mais sentida" pelas crianças, podendo ter "consequências que ameaçam o próprio tecido da sociedade palestiniana nas gerações futuras".

"As crianças de Gaza, agora no terceiro ano sem escola, olham para o futuro com incerteza. Cabe à comunidade internacional garantir que esse futuro seja feito de oportunidades, esperança e do cumprimento dos seus direitos", acrescentou.