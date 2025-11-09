Número de mortos na Faixa de Gaza ultrapassa 69 mil

Mais de 69 mil habitantes da Faixa de Gaza morreram na guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, disseram as autoridades de saúde do enclave.

O novo balanço, divulgado no sábado, representa um aumento justificado com a recuperação e identificação de mais corpos na Faixa de Gaza desde o início do cessar-fogo, a 10 de outubro.

O Ministério da Saúde de Gaza informou que o número de mortos na região desde o início da guerra subiu para 69.169.

O ministério, parte do Governo controlado pelo Hamas e composto por profissionais médicos, mantém registos detalhados considerados geralmente fiáveis ??por especialistas independentes.

O ministério disse que 284 pessoas foram adicionadas ao total depois de as identidades terem sido verificadas entre 31 de outubro e sexta-feira passada.

Nos últimos três dias, dez corpos foram levados para hospitais em Gaza --- nove recuperados dos escombros e um recém-falecido, disse o ministério.

Desde o início do cessar-fogo, 241 pessoas foram mortas em Gaza, enquanto um grande número de palestinianos continua desaparecido, acrescentou.

O número inclui também palestinianos mortos por ataques, realizados já durante a trégua, que Israel diz terem como alvo os restantes militantes do Hamas.

O exército de Israel admitiu ter matado no sábado dois palestinianos na Faixa de Gaza, depois de estes terem atravessado a "linha amarela" e se terem aproximado das tropas, segundo um comunicado das forças armadas.

Em dois tiroteios distintos no norte e no sul de Gaza, as forças armadas dispararam contra os cidadãos palestinianos que atravessaram esta linha de demarcação imaginária ao identificá-los como "terroristas", alegando que representavam uma "ameaça imediata" para os soldados.

As regras de empenhamento do exército israelita tendem a permitir que os soldados abram fogo no momento em que se sentem ameaçados, o que abre a porta a disparar contra civis.

O acordo assinado pelo Hamas e Israel estipula que a trégua abrange toda a Faixa de Gaza e que o exército israelita deve recuar para a "linha amarela", mas isso não significa que o cessar-fogo não se aplique para além dela.

Também no sábado, Israel devolveu os corpo de mais 15 palestinianos, segundo as autoridades hospitalares da Faixa de Gaza, um dia depois de os militantes do Hamas terem devolvido os restos mortais de um refém.

O corpo foi identificado como Lior Rudaeff, de acordo com o gabinete do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. O Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas afirmou que Rudaeff nasceu na Argentina.

Também no sábado, colonos israelitas realizaram dois ataques contra agricultores palestinianos e outras pessoas na Cisjordânia ocupada, numa altura em que a violência dos colonos tem aumentado com a apanha da azeitona.