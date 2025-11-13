Parlamento da Madeira chumba todas as propostas da oposição discutidas esta semana

O parlamento madeirense rejeitou hoje as três propostas apresentadas pelo PS nas sessões plenárias desta semana, uma relacionada com os consumos e dependências, uma com estudos ao cancro e outra que visava uma estratégia para o envelhecimento.

Os socialistas propuseram ao executivo madeirense a criação e implementação de um programa regional integrado para pessoas com consumos aditivos na Madeira, um centro de atendimento diurno, formação, reinserção e residências de transição.

Esta proposta foi, porém, rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS-PP, que sustentam o Governo Regional em coligação, e do Chega, e os votos favoráveis do proponente, do JPP e da IL.

Os deputados do PS apresentaram também um decreto legislativo regional para a "realização regular de estudos epidemiológicos regionais sobre o cancro" na região autónoma, que foi chumbado apenas com os votos contra maioria PSD/CDS-PP. A IL absteve-se e as restantes forças políticas votaram favoravelmente.

O objetivo do diploma, apresentado pela socialista Sílvia Silva, era "apurar causas específicas para determinados cancros predominantes" na Madeira.

O PSD/Madeira defendeu, através dos seus deputados, que o documento tem falhas técnicas e científicas, justificando assim a reprovação.

Também o projeto de resolução dos socialistas para a criação de uma estratégia regional para o envelhecimento foi rejeitada, com o PSD a argumentar que aquilo que é proposto já está feito e a oposição a contrapor.

Esta recomendação teve os votos contra dos sociais-democratas e dos centristas e os votos favoráveis dos restantes partidos da oposição.

Os deputados rejeitaram igualmente uma proposta do Chega que pretendia a "adoção de um pacote de medidas integradas e urgentes para o combate à toxicodependência e ao tráfico de novas drogas sintéticas" na Madeira.