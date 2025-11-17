Restaurante Atlantis – todas as semanas uma nova e deliciosa sugestão de almoço

Em Novembro, o Restaurante Atlantis, no Caniço-de-Baixo, lança as suas novas sugestões de almoço — uma selecção de pratos exclusivos disponíveis de segunda a sexta-feira.

Surpreenda-se com combinações criativas, mantendo o sabor e a qualidade que fazem do Atlantis uma referência.

Acompanhe o Restaurante Atlantis nas redes sociais e descubra, todas as semanas, as sugestões do chefe, com prato principal, sobremesa e uma bebida.

Restaurante Atlantis

Rua Baden Powell, Complexo Balnear Lido Galomar - Caniço-de-Baixo.

Informações e reservas: +351 291 930 930