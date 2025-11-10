PSD-Madeira tem garantida aprovação das propostas pelo partido

Os deputados do PSD Madeira na assembleia da República têm garantida a aprovação das prostas de alterações ao Orçamento do Estado.

Num conferência de imprensa, nesta manhã, protagonizada por Pedro Coelho e com a presença de Vânia Jesus, os deputados elencaram as propostas apresentadas, destacando-se, de entre elas, a prorrogação dois regime do CINM até 2033, a garantia de pagamento do novo hospital em 50% e o pagamento de todos os meios aéreos de combate a incêndios.